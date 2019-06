Pourquoi il n'y a pas de Rio Tinto chinois et autres réflexions sur Huawei et les terres rares

"Le simple fait qu'Huawei a été placé au centre des débats prouve sa puissance commerciale, suffisamment pour que les Etats-Unis la considèrent comme une menace", explique Paul Gait. Et si les accusations contre le groupe chinois sont multiples, une chose est sûre : Huawei est devenu l'égal ou le quasi-égal de géants de la technologie américaine, en un temps record. L'analyste ne s'intéresse pas vraiment au "comment" mais plutôt au "pourquoi". Et ce pourquoi, selon lui, est que. D'ailleurs, il existe pour chaque star occidentale du secteur son pendant chinois. Face à Amazon Facebook et Uber se dressent Tencent Alibaba et DiDi . Nous y reviendrons un peu plus loin.Désormais, tout le monde a bien compris qu'Huawei est un acteur majeur de l'avenir des télécommunications. C'est à partir de ce moment que Bernstein va nous faire doucement glisser vers le secteur minier. Voyant son poulain fragilisé – il cristallise à lui seul une bonne partie des griefs américains - Pékin a dégainé la menace d'une fermeture du robinet des terres rares. "Les terres rares sont un segment presque insignifiant de l'écosystème de l'industrie minière, tandis qu'Huawei est une entreprise technologique dominante à l'échelle mondiale. Pourtant, les représailles sont perçues par beaucoup comme étant d'une ampleur égale", poursuit Paul Gait.Comment expliquer la dissymétrie apparente ? Gait prend pour exemple le marché du minerai de fer. Depuis trente ans, la Chine essaie de bâtir, sans réel succès, sa propre industrie du fer. Malgré l'appui politique et financier de l'Etat, des normes environnementales à géométrie variable et une main d'oeuvre abondante et mal rémunérée, la production recule et n'est pas en mesure de concurrencer les importations des grandes compagnies, car ses coûts sont largement plus élevés ("même la moins rentable des mines australiennes est plus productive que la moyenne des mines chinoises"). Pour l'équipe de recherche de Bernstein, la raison en est évidente : "contrairement aux technologies de l'information, soit vous avez une bonne géologie, soit vous n'en avez pas, et la productivité de l'industrie minière d'un pays est fonction de sa dotation géologique… le fait d'être propriétaire d'une géologie de qualité supérieure n'est pas reproductible". La Chine n'est pas seule dans ce cas : le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Japon et les États-Unis sont incapables de concurrencer l'Australie et le Brésil.