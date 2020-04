Pourquoi investir son épargne en SCPI ?

Investir en immobilier est une décision qui conduit à se projeter vers la ou les décennie(s) suivante(s). L’immobilier en tant que placement, et non en tant que valeur d’usage, est en effet un investissement de long terme qu’il convient de garder durant au moins dix ans dans son patrimoine, voire davantage. C’est un excellent moyen de préparer sa retraite ou d’améliorer son pouvoir d’achat. Afin de diversifier son patrimoine, mieux vaut ne pas acheter un seul ou même deux biens en direct mais plutôt investir de manière mutualisée avec d’autres investisseurs.

Cette stratégie est possible grâce à l’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier, connues également sous le nom de produits d’épargne immobilière assistée. Les SCPI sont gérées par l’une des 33 sociétés de gestion ayant obtenu leur agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Chaque société de gestion gère une ou plusieurs SCPI, qu’elle en soit à l’origine ou bien qu’elle les ait reprises en gestion comme cela peut se produire. Avec l’argent des souscripteurs appelés associés, la société de gestion achète du patrimoine immobilier. Il peut s’agir d’immobilier d’habitation ou d’immobilier d’entreprise. Elle reverse ensuite les loyers perçus aux associés au prorata de leur nombre de parts de SCPI sous forme de dividendes trimestriels.

La crise actuelle induite par le coronavirus ne va que peu impacter sur le long terme les SCPI de rendement qui demeurent très solides et qui devraient peut-être même profiter d’opportunités. C’est donc le moment de s’intéresser de près à ce placement qui a conquis plus d’un million de Français.

Pourquoi le coronavirus ne va-t-il pas porter un coup fatal aux SCPI ?

Les SCPI investissent majoritairement dans le secteur des bureaux et louent ces actifs à de grandes entreprises disposant d’une importante trésorerie. La diminution des loyers perçus sera donc limitée à certains types d’actifs comme les commerces loués à des petites entreprises qui ont de surcroît dû cesser temporairement leur activité. Les sociétés de gestion ont également été réactives et ont pris attache avec leurs locataires pour faire le point sur leurs situations. Des mesures d’étalement des loyers ont également été mises en place le cas échéant afin de limiter les sorties de trésorerie.

En tout état de cause, la majeure partie des loyers devrait être versée en 2020. L’an dernier, les meilleures SCPI ont rapporté autour de 6 % à leurs associés ce qui constitue une performance sans commune mesure avec celle du livret A ou des contrats d’assurance-vie en euros. La moyenne 2019 des rendements offerts par les SCPI a été de 4,40 %, en hausse par rapport à 2018. Il est bien évidemment trop tôt pour dire quelle sera la performance 2020 des SCPI de rendement mais elle devrait rester supérieure à l’inflation ainsi qu’à celle des autres placements précités.

Comme le précise Véronique Baron, l’une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI, la plateforme Web leader dans la distribution de parts de SCPI en France (www.centraledesscpi.com) :

« La mutualisation géographique et par typologies d’actifs des SCPI de rendement offre un excellent matelas de sécurité pour les investisseurs immobiliers. Le recul de la performance de ces boucliers patrimoniaux au titre de 2020 ne devrait être que limité avec un redémarrage en 2021. Ce recul sera d’autant plus limité que la plupart des SCPI disposent de réserves sous forme de report à nouveau (RAN) susceptibles de venir lisser le rendement de l’année en cours. »

Comment profiter de manière agile de la situation afin de ne pas la subir et de prendre les bonnes décisions ?

La première chose à faire est d’être réactif dans la gestion de son patrimoine. Il est donc nécessaire d’analyser en profondeur la situation et de voir quelles sont les SCPI qui se comportent le mieux face aux conséquences du coronavirus. Certaines devraient également disposer d’un fort potentiel.

C’est notamment le cas des SCPI en lien avec le secteur de la santé comme Pierval Santé, gérée par Euryale Asset Management et Primovie, gérée par Primonial REIM. Dans le secteur de la logistique, il est également judicieux de s’intéresser aux SCPI Activimmo, gérée par Alderan et Interpierre France, gérée par Paref Gestion. L’essor du e-commerce est en effet indiscutable en cette période de confinement et nous avons plus que jamais besoin d’entrepôts et d’immobilier logistique. Ces deux dernières SCPI sont, pour mémoire, totalement investies en France.

Cette analyse peut être complétée par Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI qui observe que « parmi les clients qui nous appellent au 01.44.56.00.23, beaucoup savent que les SCPI investies en immeubles de bureaux loués à des grandes entreprises, telles Eurovalys, gérée par Advenis Real Estate Investment Management et dont le patrimoine est uniquement localisé en Allemagne, et Primopierre, gérée par Primonial REIM, pourront passer cette période délicate sans d’insurmontables difficultés. »

Bien évidemment, chaque profil d’investisseur étant particulier, il convient de se rapprocher de spécialistes des SCPI pour créer son portefeuille multi-SCPI. C’est d’autant plus simple actuellement que ces professionnels, à l’image de ceux de La Centrale des SCPI, poursuivent leur activité en télétravail ce qui n’entache en aucune manière la qualité de leurs conseils. Il est également possible d’acheter directement ses parts de SCPI sans bouger de chez soi en se connectant sur leur site Internet afin de profiter d’une vision globale du marché de la pierre digitale et d’une offre inégalée en privilégiant les meilleures SCPI de rendement.

Une fois de plus, c’est dans les moments qui sortent de la normalité que les meilleurs se révèlent. En matière d’épargne, les SCPI, du fait de leur résilience, de leur solidité et de leur mutualisation devraient continuer d’être pour leurs associés des boucliers patrimoniaux leur permettant de percevoir des revenus complémentaires d’un bon niveau.

Il importe néanmoins de se rapprocher de spécialistes ayant pignon sur rue, comme par exemple ceux de La Centrale des SCPI joignables au 01.44.56.00.23, pour ne pas manquer une opportunité ou ne pas investir au hasard dans une ou plusieurs SCPI qui ne tiendraient pas toutes leurs promesses.

