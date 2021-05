Pourquoi j'évite les small caps ?

isa - Je préfère et de loin les smalls caps pour de nombreuses raisons et en premier

pour les belles histoires qu'elles racontent avec les entrepreneurs . J'ai du mal avec les big cap qui réagissent dans leurs paniers. L'analyse n'est pas si difficiles et la crédibilité et la qualité se signe d'années en années. Mes performances annuelles le prouvent même si les (microcaps) sont souvent les sacrifiées des mains fragiles. Regardez l'évolution longue des téléperformances, sartorius stedim , eurofins à l'origine de micro valeurs aux performances qui rougissent pas des googles amazons et apple et actuellement je pense à delta +, akwel oeneo id logistic vetoquin o et tant d'autres. bravo pour vos interventions P. Laffargue