Les cryptomonnaies et l'intelligence artificielle peuvent-elles coexister dans un environnement numérique sécurisé ? Alors qu'elles étaient jusqu'à présent confrontées, la synergie de leurs technologies sous-jacentes devient presque urgente. On y revient dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Hong Kong s’ouvre aux cryptomonnaies.

À compter du 1er juin, les investisseurs particuliers à Hong Kong seront officiellement autorisés à acheter des cryptomonnaies auprès de plateformes régulées, conformément aux nouvelles réglementations de la Securities and Futures Commission (SFC). L'organisme de régulation a établi ces règles en collaboration avec 152 entités, visant à protéger les investisseurs à travers diverses mesures. Les plateformes souhaitant obtenir la licence nécessaire devront respecter certaines règles, notamment en matière de ségrégation des fonds et de cybersécurité. Le problème étant qu’actuellement, aucune plateforme n'a obtenu cette licence.

Deux candidats à l'élection présidentielle américaine de 2023 acceptent les dons en bitcoins

Deux candidats à l'élection présidentielle américaine de 2024, Robert Francis Kennedy Jr. (Démocrate) et Vivek Ramaswamy (Républicain), ont annoncé qu'ils accepteraient les dons en bitcoins pour financer leurs campagnes. Kennedy Jr., neveu de l'ancien président John F. Kennedy, est le premier candidat à le faire. Tous deux ont souligné l'importance de la liberté monétaire offerte par Bitcoin.

Cryptocurrencies, led by bitcoin, along with other crypto technologies are a major innovation engine. It is a mistake for the U.S. government to hobble the industry and drive innovation elsewhere. Biden’s proposed 30% tax on cryptocurrency mining is a bad idea. 🧵 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 3, 2023

Ledger répond aux préoccupations de la communauté concernant “Ledger Recover”

Face aux critiques concernant sa fonctionnalité "Ledger Recover", qui permet d'extraire la seed phrase (la clé privée - mot de passe du portefeuille) des utilisateurs, Ledger a décidé de rendre le code de cette fonctionnalité open source pour plus de transparence. Le PDG de Ledger, Pascal Gauthier, a affirmé que la mission de l'entreprise est de rendre la crypto plus facile et plus sûre. Pascal Gauthier a également révélé que les données chiffrées pourraient être transmises à des gouvernements sur demande dans des cas graves comme le terrorisme ou les affaires de stupéfiants.

Binance lutte contre la cybercriminalité nord-coréenne

Binance a gelé et saisi 4,4 millions de dollars en cryptomonnaies liées à la Corée du Nord, soulignant l'importance de la transparence de la blockchain pour les forces de l'ordre. Cette action a été mise en œuvre en collaboration avec les autorités américaines pour lutter contre la cybercriminalité nord-coréenne. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a souligné que c'est l'exchange lui-même qui a effectué ces blocages.

We are proud to have assisted US law enforcement in seizing $4.4M and freezing accounts linked to North Korean organized crime.



Kudos to our law enforcement partners and the Binance Investigations team for their unwavering commitment to combating crime worldwide. — Binance (@binance) May 24, 2023

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

En 2018, le milliardaire Peter Thiel a défini la relation des cryptomonnaies et de l'intelligence artificielle (IA) en qualifiant les “crypto-monnaies de libertaires et l'IA de communiste”.

Cette dichotomie surprenante a récemment été remise en lumière avec l’engouement exponentiel des individus pour l’intelligence artificielle depuis la fin de l’année dernière. Mais désormais, pour certains développeurs, ces deux forces pourraient converger pour créer une synergie technologique inédite.

L'argument essentiel est que les compétences et les méthodes développées dans les domaines de la sécurité de la blockchain et de la cryptographie pourraient ouvrir la voie à de nouvelles applications de l'IA. Plus important encore, ces approches pourraient avoir le potentiel d'atténuer certains des risques imminents associés à une croissance incontrôlée de l'IA. Mais la question demeure : nous dirigeons-nous vers un avenir précaire alimenté par l'IA ?

La réponse a été abordée par une figure de proue de la sécurité de l'IA, Eliezer Yudkowsky, dans un épisode récent du Bankless Podcast, un programme principalement axé sur le secteur du Web3. La confluence des disciplines de l’IA et de la crypto était intéressante pour deux raisons selon lui.

Tout d'abord, M. Yudkowsky affirme que nous sommes sur le point de développer l'intelligence artificielle générale (AGI) - une IA capable d'accomplir n'importe quelle tâche humaine, éventuellement à notre détriment. Deuxièmement, il souligne que les experts en sécurité et en cryptographie peuvent jouer un rôle dans l'alignement de la trajectoire de l'IA, ce qui pourrait "préserver l'avenir de l'humanité."

Il faut dire que le développement spectaculaire de l’IA peut rapidement nous dépasser si nous ne nous tenons pas informés sur le sujet. Parmi les récents développements importants en matière d'IA, on peut citer les investissements de Microsoft et de Google dans des entités de recherche en IA comme OpenAI et Anthropic, ainsi que la fusion de DeepMind et de Google Brain.

La montée en puissance de modèles d'IA de plus en plus sophistiqués, tels que GPT-4 et AutoGPT, laisse présager l'avènement de l'AGI. Plus précisément, le récent article de recherche "GPT4 : Sparks of Artificial General Intelligence" a montré comment GPT-4 démontre déjà les premiers exemples de théorie de l'esprit, une mesure habituellement utilisée pour évaluer l'intelligence humaine.

Entre-temps, l'attrait de l'IA a à priori eu un impact sur la scène entrepreneuriale, puisque 90 % des fondateurs de sites web3 se sont tournés vers l'IA, selon Chris Frantz, fondateur de la plateforme Loops.

90% of the people I know in web3 have pivoted their company to AI — Chris Frantz (@frantzfries) May 16, 2023

Cependant, si cette tendance est vraie, elle indique une simplification excessive et une vision cloisonnée des technologies interconnectées telles que l'IA, la blockchain, le métavers, l'identité numérique, les preuves cryptographiques, et plus encore. Ces éléments font partie intégrante de notre économie numérique en pleine évolution, fonctionnant à l'unisson plutôt qu'isolément.

Alors que nous continuons à avancer à grands pas vers un avenir dominé par l'IA, la nécessité de l'approche décentralisée en matière de sécurité de l'information devient de plus en plus évidente. Le défi auquel nous sommes collectivement confrontés consiste à conserver et à partager des données précieuses dans un environnement décentralisé sans avoir recours à des intermédiaires centralisés dont une partie pourrait avoir des intentions perfides en utilisant l’IA.

Cependant, la perception des cryptomonnaies et de la technologie de la blockchain comme étant purement une question d'argent a sans doute conduit à un recul d'esprit. Ce malentendu a empêché la reconnaissance du potentiel de la blockchain pour une myriade d'objectifs au-delà des transactions financières, qu'il s'agisse de résoudre les problèmes de partage d'informations précieuses à l'ère numérique ou de renforcer la confiance et la transparence dans la gestion des données.

Idéalement, le message de Bitcoin aurait dû englober le partage des données et la protection de la vie privée, conformément aux principales préoccupations des cypherpunks à qui Satoshi Nakamoto a dévoilé le livre blanc de Bitcoin en 2008. Cependant, il semble que cette facette du potentiel de Bitcoin ait été perdue dans la fascination du public pour ses implications financières.

Si le potentiel de la technologie avait été mieux compris, l'industrie aurait peut-être plus facilement relevé les défis inhérents en matière de droit et de protection de la vie privée. Peut-être y aurait-il eu moins d'escroqueries, moins d'intérêt pour les gains monétaires et une plus grande volonté de trouver des solutions significatives aux problèmes liés à l'ère du numérique.

Néanmoins, face aux défis croissants de l'IA, le potentiel de la technologie blockchain à offrir des solutions devient quasiment inévitable. Les grands livres immuables de la blockchain, par exemple, permettent de retracer la provenance du contenu, ce qui peut protéger contre les falsifications profondes.

Dans une moindre mesure, les cryptomonnaies peuvent servir de mode de rémunération universel pour les contributeurs à la formation à l'IA, indépendamment des frontières géographiques. Par exemple, les communautés régies par la blockchain comme Bittensor incitent les développeurs d'IA à construire des modèles plus conviviaux, répondant ainsi à la crainte que les systèmes d'IA privés ne privilégient les profits des actionnaires au détriment des droits des utilisateurs.

Malgré ces applications prometteuses, il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir avant que ces idées ne permettent de relever pleinement les défis qui se posent, en particulier à l'échelle requise pour une mise en œuvre à l'échelle mondiale. Ces solutions ne sont pas des panacées, et la voie du succès nécessitera probablement l'intégration de nombreuses technologies - preuves à zéro connaissance, chiffrement homomorphe, informatique sécurisée, identités numériques et références décentralisées, pour n'en citer que quelques-unes.

Alors que nous sommes confrontés à des défis redoutables en matière d'IA - de la protection des droits d'auteur dans les entrées des grands modèles de langage, en passant par le "dividende du menteur" engendré par notre incapacité actuelle à distinguer le contenu réel du contenu généré par l'IA - il n'y a pas de solution miracle pour sauver l'humanité des machines.

Mais considérer le Web3, la blockchain ou la cryptographie comme dépassés et sans intérêt dans l'avenir IA qui se dessine, c'est se tromper radicalement sur le problème à résoudre.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Les laboratoires chinois vendent des ingrédients de fentanyl pour des millions en crypto (Wired, en anglais)

L’art pas si subtil de la pièce Meme (Wired, en anglais)

Trading de crypto : les politicien qui disent que cela devrait être traité comme un jeu d’argent ont complètement tort (The Conversation, en anglais)

Le moment de vérité de l’IA pour la censure chinoise (Project Syndicate, en anglais)

Comment être un dénonciateur de crypto (The Information, en anglais)