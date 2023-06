Pendant un an, Stockton Rush a tenté de convaincre Jay Bloom, un investisseur de Las Vegas, d'acheter quelques places sur le submersible de sa société afin que Bloom et son fils puissent vivre l'expérience unique d'une visite de l'épave du Titanic en haute mer.

Bloom a été intrigué, a-t-il déclaré lors d'une interview vendredi. Son fils Sean, aujourd'hui âgé de 20 ans, avait été fasciné par l'histoire du paquebot britannique en perdition lorsqu'il était enfant.

Mais plus Bloom lisait sur le submersible Titan, plus il s'inquiétait de sa sécurité. Il a donc poliment décliné une offre de dernière minute pour participer à la dernière expédition de la saison, prétextant des conflits d'horaire.

Selon Bloom, les deux places disponibles à bord ont été attribuées au magnat d'origine pakistanaise Shahzada Dawood et à son fils Suleman - qui ont péri, avec Rush et deux autres personnes, cette semaine lorsque le Titan a implosé sous la surface de l'Atlantique.

Pour Bloom, qui a perdu un bon ami, l'acteur Treat Williams, dans un accident de moto il y a moins de deux semaines, cette tragédie est un rappel de ce qui compte vraiment dans la vie.

"Chaque fois que je vois la photo de cet homme d'affaires pakistanais et de son fils de 19 ans, je me dis que cela aurait pu être moi et mon fils de 20 ans, sans la grâce de Dieu", a déclaré M. Bloom.

Jeudi, après que les garde-côtes américains ont annoncé avoir localisé des morceaux du Titan au fond de l'océan, M. Bloom a publié sur Facebook une série de messages textuels échangés entre lui et M. Rush au début de l'année, dans lesquels M. Rush rejetait l'idée que le voyage était dangereux.

"Bien qu'il y ait évidemment un risque, c'est bien plus sûr que de voler en hélicoptère ou même de faire de la plongée sous-marine", a écrit M. Rush dans un message, affirmant que personne n'avait été blessé à bord d'un sous-marin non militaire en 35 ans.

Bloom, qui possède une licence d'hélicoptère privée, n'était pas convaincu. Il s'inquiète particulièrement de l'utilisation par Stockton de pièces de qualité courante dans le Titan - y compris une manette de jeu vidéo utilisée pour contrôler le navire - et de la nouvelle coque en fibre de carbone, et il est "effrayé" par le fait que les passagers ne pouvaient pas ouvrir le Titan de l'intérieur, même en cas d'urgence.

"Plus j'en apprenais sur les activités de Stockton, plus j'étais inquiet", a-t-il déclaré.

Guillermo Söhnlein, qui a cofondé OceanGate avec M. Rush en 2009, a déclaré que ce dernier était "parfaitement conscient" des dangers liés à l'exploration des profondeurs océaniques et qu'il était "très peu enclin à prendre des risques".

Mais des questions de sécurité concernant la conception du Titan ont été soulevées dès 2018, à la fois par des experts de l'industrie et par un ancien employé de la société de M. Rush.

Selon M. Bloom, la confiance de M. Rush était inébranlable.

"C'était son rêve", a déclaré M. Bloom. "C'est un bon gars, je l'aimais beaucoup et je pense qu'il avait de bonnes intentions. Mais il a bu son propre Kool-Aid".