Depuis plus d'une vingtaine d'années, la bourse américaine a régulièrement une valorisation élevée, avec un PER supérieur à 20. Pourquoi le S&P500 est-il si "cher" ? Est-ce dû à des raisons structurelles ou conjoncturelles ? Plus concrètement: combien de temps cela va-t-il durer ?

Sources des graphiques : Banque de France, JP Morgan, Yardeni.com

