Pourquoi la première injection antipaludique au monde n'atteindra pas les millions d'enfants qui en ont besoin

En réalité, les efforts sont loin d'être à la hauteur, le manque de financement et de potentiel commercial contrecarrant la capacité de GSK Plc à produire autant de doses de son vaccin que nécessaire, selon les entretiens menés par Reuters avec une douzaine de responsables de l'OMS, des employés de GSK, des scientifiques et des groupes à but non lucratif.

Le fabricant britannique de médicaments s'est engagé à produire jusqu'à 15 millions de doses chaque année jusqu'en 2028, à la suite des programmes pilotes de 2019 - soit beaucoup moins que ce qui est nécessaire selon l'OMS. Il est actuellement peu probable qu'il en produise plus de quelques millions par an avant 2026, selon une source proche du déploiement du vaccin.

Un porte-parole de GSK a déclaré à Reuters qu'il ne pourrait pas produire suffisamment de son vaccin Mosquirix pour répondre à la vaste demande sans davantage de fonds de la part des donateurs internationaux, sans donner de détails sur le nombre de doses qu'il prévoyait de produire annuellement au cours des premières années du déploiement.

"La demande au cours des cinq à dix prochaines années dépassera probablement les prévisions actuelles sur l'offre", a déclaré Thomas Breuer, responsable de la santé mondiale chez GSK.

L'efficacité du vaccin pour prévenir les cas graves de paludisme chez les enfants est relativement faible, environ 30% dans un essai clinique à grande échelle. Certains responsables et donateurs espèrent qu'une deuxième injection testée par l'Université d'Oxford pourrait s'avérer meilleure, moins chère et plus facile à produire en masse.

Pourtant, l'incapacité du monde à financer davantage de piqûres de Mosquirix consterne de nombreuses personnes en Afrique. Les enfants de ce continent représentent la grande majorité des quelque 600 000 décès dus au paludisme chaque année dans le monde.

"Mosquirix a le potentiel de sauver beaucoup de vies précieuses avant l'arrivée d'un autre nouveau vaccin", a déclaré Kwame Amponsa-Achiano, un spécialiste de la santé publique dirigeant un programme pilote de vaccination au Ghana. "Plus nous attendons, plus d'enfants meurent inutilement".

Rebecca Adhiambo Kwanya, dans la ville kenyane de Kisumu, n'a pas besoin d'être convaincue : son enfant Betrun, âgé de quatre ans, a souffert de nombreux accès de paludisme depuis sa naissance, alors que son Bradley, âgé de 18 mois, vacciné dans le cadre du programme pilote, ne l'a pas attrapé.

"Mon aîné n'était pas vacciné et il était malade par intermittence", dit-elle. "Mais le plus petit, lui, a reçu le vaccin et il n'était même pas malade".

L'appétit international limité pour produire et distribuer davantage de Mosquirix contraste fortement avec la vitesse et les fonds records avec lesquels les pays riches ont obtenu des vaccins contre le COVID-19, une maladie qui présente relativement peu de risques pour les enfants.

Contrairement à de nombreux produits pharmaceutiques, il n'existe pas de marché important pour un vaccin contre la malaria dans le monde développé, où les sociétés pharmaceutiques réalisent généralement les gros bénéfices qui, selon elles, leur permettent de mettre leurs produits à disposition à des prix bien inférieurs dans les pays plus pauvres.

"Il s'agit d'une maladie des pauvres, donc elle n'a pas été très attrayante en termes de marché", a déclaré Corine Karema, directrice générale du partenariat à but non lucratif RBM pour mettre fin à la malaria, qui travaille avec les gouvernements en Afrique pour éliminer la maladie.

"Mais un enfant meurt du paludisme chaque minute - c'est inacceptable".

DES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES, DES ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Dans les semaines à venir, les organisations de santé mondiales annonceront les prochaines étapes pour rendre Mosquirix largement disponible, y compris le premier accord d'approvisionnement et l'allocation recommandée par l'OMS pour donner la priorité à environ 10 millions d'enfants à haut risque, a déclaré la source familière avec les plans de déploiement.

À long terme, les responsables de l'OMS affirment qu'environ 100 millions de doses par an du vaccin à quatre doses seront nécessaires, ce qui couvrirait environ 25 millions d'enfants. Lorsque l'agence des Nations Unies a soutenu le Mosquirix en octobre dernier, elle a déclaré que même un approvisionnement moins important pourrait sauver 40 000 à 80 000 vies chaque année, sans préciser le nombre de doses nécessaires.

L'objectif maximal de GSK, soit 15 millions de doses, pourrait permettre d'éviter jusqu'à environ 20 000 décès par an, selon un examen par Reuters des modèles de vaccins contre la malaria utilisés par l'OMS.

Pourtant, même atteindre les 15 millions de doses pourrait prendre des années, selon plusieurs responsables de l'OMS et d'autres acteurs de la lutte contre le paludisme qui ont déclaré qu'une distribution plus large au-delà des pays pilotes était peu probable avant le début de 2024, et même alors, elle commencerait lentement.

GSK doit également améliorer sa capacité de fabrication pour atteindre son objectif. GSK a déclaré qu'elle avait conclu un accord de financement avec l'alliance internationale pour les vaccins Gavi pour aider à stocker un ingrédient clé de la piqûre afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement pendant ce processus.

"Nous sommes en bonne voie pour compléter le volume de stockage convenu", a déclaré un porte-parole.

Le fabricant de médicaments a investi 700 millions de livres (840 millions de dollars) dans le développement du vaccin et affirme qu'il ne facturera pas plus de 5 % au-dessus du coût de production.

"Aucune entreprise ne veut se retrouver dans une situation où elle construit une fabrication qui surpasse le marché et où les vaccins ne seront pas utilisés", a déclaré M. Breuer, faisant référence à une future répartition de la demande entre Mosquirix et le vaccin Oxford, s'il est approuvé.

Après 2028, la société indienne Bharat Biotech prendra en charge la production de l'ingrédient clé de Mosquirix.

M. Breuer de GSK s'attend à ce que l'accord avec Bharat accélère la production. Le fabricant britannique de médicaments continuera à produire l'adjuvant - la partie du vaccin qui renforce le système immunitaire - et s'est récemment engagé à doubler la production pour atteindre 30 millions de doses par an, sans proposer d'échéancier.

Bharat Biotech, qui n'a pas encore exposé ses plans de fabrication, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

PERDRE QUELQU'UN À CAUSE DU PALUDISME

GSK a fait don de 10 millions de doses à des programmes pilotes au Ghana, au Kenya et au Malawi, et moins de la moitié ont été expédiées jusqu'à présent. Ces pays prévoient d'étendre les campagnes cette année et l'année prochaine en utilisant un panorama des dons restants et des doses achetées.

GSK a déclaré qu'une décision de l'OMS de recueillir des données supplémentaires sur la sécurité et l'efficacité des programmes pilotes avait ajouté des années au processus de lancement, au cours desquelles elle a dû mettre au ralenti une installation de production dédiée.

L'OMS a déclaré que les questions de sécurité devaient être traitées avant l'approbation, et qu'elle travaillait de toute urgence pour stimuler l'approvisionnement.

Mary Hamel, responsable de la mise en œuvre du vaccin contre le paludisme au sein de l'agence, a déclaré à Reuters que les vaccins COVID avaient montré à quelle vitesse les choses pouvaient évoluer avec la volonté politique et le financement - ce que le paludisme n'a jamais eu, selon elle.

Le Mosquirix est en développement depuis les années 1980, en partie à cause de la complexité du ciblage du parasite du paludisme.

Son parcours réglementaire a également été lent. En 2015, GSK a publié les résultats d'un essai clinique à grande échelle montrant que le vaccin réduisait le risque de paludisme grave d'environ 30 %. L'OMS a cherché à obtenir davantage de données sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin, en recueillant des informations auprès de 2019 pendant les programmes pilotes de vaccination, avant d'approuver Mosquirix.

Dans le passé, ces données sur le monde réel concernant un vaccin ont souvent été suivies après l'autorisation de son utilisation.

"L'aurions-nous fait en Occident ? Je ne sais pas", a déclaré M. Hamel de l'OMS, qui n'a pas participé à la décision, en faisant référence au fait de retarder le déploiement des vaccins pour recueillir des données supplémentaires.

GRAND DONATEUR : PAS DE SOLUTION MIRACLE

L'utilisation du vaccin est maintenant recommandée, mais on ne sait pas comment la distribution du vaccin sera financée à long terme. Le financement du paludisme s'élève à 3,3 milliards de dollars en 2020, soit moins de la moitié des besoins estimés, selon l'OMS, pour des outils tels que les traitements, les moustiquaires et les insecticides.

L'ajout de vaccins contre le paludisme pourrait coûter entre 325 millions et plus de 600 millions de dollars par an, selon l'ampleur de leur utilisation, selon une étude de chercheurs en santé mondiale publiée dans la revue Lancet en 2019. L'OMS estime que le vaccin de GSK coûtera environ 5 dollars par dose.

Deux des plus grands bailleurs de fonds à l'origine du développement et des programmes pilotes du Mosquirix, la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ont déclaré à Reuters qu'ils n'engageaient quasiment aucun financement supplémentaire pour déployer le vaccin.

"Ce n'est pas une solution miracle, et il est relativement cher par rapport aux autres interventions utilisées pour le paludisme", a déclaré Peter Sands, directeur du Fonds mondial. "Le problème fondamental du paludisme ne concerne pas vraiment les outils. Il s'agit du fait que nous y consacrons beaucoup trop peu d'argent."

La Fondation Gates a déclaré qu'elle continuerait à soutenir la recherche sur la meilleure façon d'utiliser le vaccin "historique", mais que "les préoccupations concernant l'efficacité relativement faible, la courte durée et les défis d'approvisionnement limités" signifiaient qu'elle ne financerait pas le déploiement.

Gavi est actuellement la seule source de financement significative pour un déploiement plus large de Mosquirix. Elle a approuvé environ 155 millions de dollars pour 2022 à 2025, en plus d'un certain financement des pays eux-mêmes. Des documents internes vus par Reuters suggèrent que l'investissement de Gavi pour la première année ne devrait être que de 20 millions de dollars.

Une source familière avec les plans a déclaré que le groupe espérait que le déploiement du vaccin et l'apparition d'une demande de la part des pays permettraient de justifier un investissement plus important.

LE VACCIN D'OXFORD EN PRÉPARATION

Plusieurs responsables de la santé mondiale ont déclaré que le financement futur des donateurs pourrait être mieux engagé dans une nouvelle injection des scientifiques de l'Université d'Oxford qui ont développé le vaccin COVID d'AstraZeneca.

Les données de petits essais ont montré une efficacité de 77 % sur une période de 12 mois, si le vaccin est administré aux bébés peu avant le pic de la saison du paludisme. Les résultats d'un essai clinique beaucoup plus important sont attendus dans les semaines à venir. Certains chercheurs suggèrent que le vaccin GSK pourrait lui aussi présenter une plus grande efficacité s'il est administré de manière saisonnière.

Le scientifique d'Oxford, Adrian Hill, a déclaré à Reuters que son équipe avait pour objectif d'obtenir une recommandation de l'OMS pour son vaccin contre le paludisme dans l'année suivant la soumission des données à l'agence.

Le Serum Institute of India, qui fabriquera le vaccin, a déclaré à Reuters qu'il pensait être en mesure de produire jusqu'à 200 millions de doses par an d'ici la fin 2024.

Dans les années à venir, on espère également un vaccin mis au point par BioNTech, qui utilise la même technologie d'ARNm que leur vaccin à succès COVID fabriqué avec Pfizer. BioNTech vise à commencer les essais sur l'homme d'ici la fin de 2022.

Mais dans les années précédant l'utilisation de l'un ou l'autre de ces vaccins, il n'y aura pas assez de vaccins, même pour les 10 millions d'enfants les plus à risque selon l'OMS.

"Nous aurions dû avoir ce vaccin il y a longtemps", a déclaré Alassane Dicko, professeur de santé publique à l'Université des sciences, techniques et technologies de Bamako au Mali, qui a dirigé certains des essais du Mosquirix.

"Nous devons en faire plus".