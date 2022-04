Pourquoi la solution UnionPay revêt-elle une importance capitale pour la Russie ?

Plusieurs banques russes prévoient d'émettre des cartes de paiement utilisant le réseau de la société chinoise UnionPay ainsi que celui du système de paiement local Mir, après que Visa et MasterCard se sont joints à d'autres sociétés occidentales pour suspendre leurs opérations en Russie.

UnionPay et Mir sont parmi les rares options qui restent aux Russes pour effectuer des paiements à l'étranger depuis que les banques russes ont été isolées du système financier mondial à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Plusieurs prêteurs russes émettent déjà des cartes avec UnionPay. Toutefois, le service de paiement chinois hésite à coopérer avec les banques russes sanctionnées, de peur d'être lui-même sanctionné, a rapporté mercredi le quotidien économique RBC, citant cinq personnes non identifiées dans les principales banques russes.

Alors que de nombreux pays occidentaux ont condamné la conduite de la Russie, la Chine, son alliée, s'est abstenue de toute critique directe, permettant ainsi aux entreprises chinoises telles que UnionPay de poursuivre leurs activités avec leurs partenaires russes. UnionPay n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

UnionPay, c’est quoi ?

La Chine a approuvé la création par la banque centrale d'UnionPay en tant que coalition d'opérateurs bancaires en 2002 afin de permettre les transactions et règlements interbancaires nationaux sur différentes plateformes. Financée par le gouvernement et les plus grands prêteurs commerciaux de Chine, UnionPay compense et règle les paiements directement avec les banques et les prêteurs agréés en émettant des cartes de débit, de crédit et prépayées.

Cette coalition compte 87 actionnaires, dont des filiales de la Banque populaire de Chine, des prêteurs commerciaux tels que l'Industrial and Commercial Bank of China Ltd et la China Construction Bank Corp, et des fournisseurs de crédit rural. Elle jouissait d'un monopole avant que la Chine n'autorise les réseaux de paiement étrangers à s'installer sur son territoire en 2020 et, ces dernières années, elle s'est rapidement développée à l'étranger.

UnionPay s'est classé premier en termes de nombre de cartes en circulation dans le monde à la fin de l'année 2021, avec 9,4 milliards, selon les données du chercheur Nilson. Visa en avait 3,7 milliards et Mastercard 2,5 milliards.

Comment UnionPay s’est-il développé à l’international ?

L'augmentation du tourisme chinois a incité UnionPay à établir des liens offshore avec des banques et des commerçants, d'abord à Hong Kong en 2004 et aux États-Unis en 2005. En 2012, UnionPay a fondé la branche étrangère UnionPay International, qui a noué des partenariats avec plus de 2 500 institutions dans le monde entier, ce qui fait que la carte est acceptée dans 180 territoires, indique le site web d'UnionPay. Les cartes UnionPay sont émises dans plus de 70 pays et régions, est-il précisé.

Son expansion a impliqué plusieurs sociétés financières européennes, dont HSBC Holdings PLC, Barclays PLC, Travelex et Moneycorp. Les utilisateurs de cartes UnionPay peuvent retirer des livres sterling en Grande-Bretagne dans les distributeurs automatiques de Barclays et Travelex. Les détenteurs de cartes UnionPay émises par HSBC peuvent également effectuer des retraits dans les distributeurs automatiques de cette banque en Grande-Bretagne.

UnionPay rattrape rapidement ses concurrents mondiaux en termes de volume absolu traité, bénéficiant largement de l'augmentation du pouvoir d'achat des acheteurs chinois dans le pays et à l'étranger. Environ 40 % du volume mondial des transactions d'achat par carte passait par Visa en 2020, mais UnionPay arrive juste derrière avec 32 %, suivi de MasterCard avec 24 %, selon les données de Nilson.

UnionPay connait une croissance très forte en termes de nombre de transactions effectuées, prenant même la deuxième place devant Mastercard depuis 2017 (Statista - The Nilson Report 2021)

Quelle est l’importance d’UnionPay en Russie ?

Plus de 55 millions de commerçants dans le monde acceptent les cartes UnionPay à partir de mars 2021. La couverture d'acceptation est de 95 % en Russie, où plus de 1,6 million de terminaux de point de vente prennent en charge la technologie de paiement UnionPay QuickPass, selon les déclarations d'UnionPay. Plus de 4 millions de cartes UnionPay ont été émises en Russie, a-t-elle précisé. Le taux de pénétration élevé a incité les banques russes à se tourner vers UnionPay après que les nations occidentales ont imposé une série de sanctions.

La National Bank of Ukraine (NBU), partenaire d'UnionPay, a publiquement demandé à UnionPay de cesser de traiter les transactions en Russie et celles impliquant des cartes émises par des banques russes et utilisées à l'étranger.

"Nous vous demandons de contribuer au rétablissement de la paix en Ukraine et de cesser vos activités dans la Fédération de Russie", a déclaré Kyrylo Shevchenko, gouverneur de la NBU, dans un communiqué publié le 17 mars.