pat93 - Bonjour

Beau commentaire.

Néanmoins c'est dificile.

Je suis rentré sur le marché en Janvier 2020, donc acheté des valeurs à un prix élevé.

Le 17Janvier j'ai décidé d'acheter à la baisse et maintenant je regarde le marché.

Je pars du principe que Trump va tout faire pour se faire réélire et de ce fait il faudrait que le marché monte.Et comme la Fed et La BCE sont OK.

Patrick