Pourquoi les États-Unis ciblent les filles de Poutine, Katerina et Maria.

La fille de Poutine, Katerina Vladimirovna Tikhonova, est un cadre technologique dont le travail soutient le gouvernement russe et son industrie de la défense, selon les détails du paquet de sanctions américaines annoncé mercredi.

Son autre fille, Maria Vladimirovna Vorontsova, dirige des programmes financés par le gouvernement qui ont reçu des milliards de dollars du Kremlin pour la recherche génétique, et qui sont personnellement supervisés par Poutine, selon les États-Unis.

"Nous avons des raisons de croire que Poutine, et nombre de ses acolytes, et les oligarques, cachent leur richesse, dissimulent leurs actifs, avec des membres de leur famille qui placent leurs actifs et leur richesse dans le système financier américain, et aussi dans de nombreuses autres parties du monde", a déclaré aux journalistes un haut fonctionnaire de l'administration américaine.

"Nous pensons que de nombreux actifs de Poutine sont cachés chez des membres de sa famille, et c'est pourquoi nous les ciblons", a déclaré le fonctionnaire, sous couvert d'anonymat.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement les filles de Poutine, leurs représentants ou le Kremlin pour un commentaire.

Les sanctions annoncées mercredi visent également la fille et l'épouse du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les États-Unis ont également interdit aux Américains d'investir en Russie, et ont ciblé les institutions financières russes et les responsables du Kremlin, en réponse à ce que le président Joe Biden a condamné comme étant les "atrocités" russes en Ukraine.

La Russie nie avoir attaqué intentionnellement des civils et affirme que les images de corps à Bucha, au nord de Kiev, ont été mises en scène pour justifier davantage de sanctions contre Moscou.

Moscou affirme être engagée dans une "opération militaire spéciale" destinée à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et les gouvernements occidentaux rejettent cette affirmation comme étant un faux prétexte pour l'invasion de la Russie.

L'étendue de la richesse de Poutine est un sujet sensible en Russie. L'année dernière, le Kremlin a nié qu'il était le propriétaire d'un palais opulent sur la mer Noire, comme l'a prétendu l'homme politique de l'opposition Alexei Navalny dans une vidéo qui a attiré une énorme audience sur YouTube.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré en février que les sanctions introduites contre Poutine lui-même étaient inutiles.

"(Poutine) est tout à fait indifférent. Les sanctions contiennent des allégations absurdes concernant certains actifs", a déclaré M. Peskov. "Le président n'a pas d'autres actifs que ceux qu'il a déclarés."

Mais les législateurs américains pensent le contraire.

"Poutine et ses oligarques cachent leur argent sale dans des pays respectueux de la loi en achetant des manoirs, des méga-yachts, des œuvres d'art et d'autres biens de grande valeur", a déclaré le sénateur américain Sheldon Whitehouse il y a quelques semaines, tout en proposant une législation qui offrait des récompenses en espèces pour toute information menant à la saisie de biens détenus par des oligarques russes sanctionnés.

DANSEUSE DE ROCK'N ROLL

Les filles de Poutine, qui, selon les États-Unis, l'aident à cacher sa richesse, n'ont jamais confirmé publiquement que le dirigeant russe est leur père, et il a refusé de répondre aux questions les concernant.

Une enquête de Reuters datant de 2015 détaillait les connexions et l'influence que Katerina, une danseuse acrobatique de rock 'n' rol

l, détient dans la prochaine génération de l'élite moscovite. Pour l'histoire, voir : https://reut.rs/3ubo3kR

"Katerina, 29 ans, s'est décrite comme l'épouse de Kirill Shamalov, fils de Nikolai Shamalov, un ami de longue date du président Poutine", indique le rapport. "Shamalov senior est un actionnaire de la Bank Rossiya, que les responsables américains ont décrite comme la banque personnelle de l'élite russe."

En tant que mari et femme, Kirill et Katerina possédaient des participations dans des sociétés d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars, selon les estimations fournies à Reuters par des analystes financiers. Cela s'ajoutait à d'autres biens et actifs.

Maria, la fille aînée de Poutine, a étudié la biologie à l'université de Saint-Pétersbourg et la médecine à l'université d'État de Moscou, selon l'enquête de Reuters. Elle est également fortement impliquée dans des travaux de recherche génétique, que Poutine a décrit par le passé comme un domaine qui "déterminera l'avenir du monde entier".

Selon les médias russes et occidentaux, Maria a épousé l'homme d'affaires néerlandais Jorrit Joost Faassen.

Elle poursuivait une carrière biomédicale spécialisée dans le système endocrinien en 2015, en tant que candidate au doctorat au Centre de recherche en endocrinologie de Moscou, et est le co-auteur d'un livre sur le "retard de croissance idiopathique" chez les enfants, selon le rapport Reuters.

Son mari travaillait auparavant pour Gazprombank, un grand créancier ayant des liens étroits avec l'élite entourant Poutine, indique le rapport. Aucune estimation n'était immédiatement disponible pour leurs actifs et leurs avoirs.