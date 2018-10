Pourquoi les entreprises se tournent de plus en plus vers le Cloud

Le Cloud est indiscutablement un sujet-clé et non plus un simple concept en devenir. Ainsi, les entreprises de toutes tailles se tournent vers lui pour gagner en agilité et s'appuyer sur des applications et SI performants qui leur permettent de se développer sereinement, et ce, en fonction de leur besoin. Pour mieux comprendre ces éléments, revenons à quelques fondamentaux.

Le Cloud, c'est quoi ?

Le Cloud computing est avant tout un modèle qui permet un accès omniprésent, pratique et à la demande à un réseau partagé et à un ensemble de ressources informatiques configurables (par exemple : des réseaux, des serveurs, du stockage, des applicationset des services) qui peuvent être provisionnées et libérées avec un minimum d'administration. Il est alors possible d'utiliser des ressources sans qu'elles soient physiquement déployées dans ses locaux.

Fort de ces éléments, on constate que les dépenses effectuées dans les services Cloud représentent 20 % des budgets informatiques (étude Gartner) et que la majorité des entreprises l'utilisent pour soutenir leur environnement de production et les opérations critiques. Dans ce contexte, le SaaS (logiciels en tant que service et application hébergée par le fournisseur de service) devrait représenter 45 % des dépenses totales en logiciels d'ici 2021.

Les grandes tendances du Cloud

Croissance exponentielle des services Cloud

Les services Cloud attirent les entreprises car elles souhaitent profiter de la simplicité et des hautes performances offertes par ces solutions.

Augmentation de la capacité de stockage Cloud

La capacité de stockage de données sur le Cloud a augmenté de façon exponentielle depuis le début de l'année 2018 et va continuer de croître. Les fournisseurs de stockage Cloud commencent ainsi à déployer davantage de datacenters avec une grande capacité de stockage. Ainsi, les grandes entreprises vont pouvoir stocker un ensemble de données plus large et les analyser directement sur le Cloud. Pour les petites entreprises, cette augmentation permettra d'accéder au stockage Cloud à un prix compétitif.

Optimisation de la sécurité à moindre coût

Faisant le constat que les années précédentes ont été marquées par de nombreuses vagues de cyberattaques, les analystes de sécurité ont dû s'adapter. L'objectif premier étant de détecter et de prévenir les attaques le plus rapidement possible. C'est dans ce contexte que les services Cloud de sécurité permettent de sécuriser facilement son activité et surtout à moindre coût.

Au regard de ces éléments, les principaux obstacles à l'adoption du Cloud sont donc dépassés. La sécurité, longtemps perçue comme un frein, est désormais un point fort du Cloud. La rapidité d'utilisation, l'évolutivité et les économies réalisées jouent également en faveur de son adoption par les entreprises. Le Cloud s'inscrit donc comme un vecteur de croissance et de développement pour les entreprises et organisations publiques.

Justine Gretten, Chef de projet marketing chez Mailinblack

