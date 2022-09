Pourquoi les feux de forêt en Arctique libèrent plus de carbone que jamais

Des dizaines de milliers de coups de foudre ont allumé la majorité des feux actifs, selon le service des incendies du Bureau of Land Management Alaska. À la fin du mois d'août, plus de 3 millions d'acres avaient brûlé à travers l'État - environ le triple de ce qui est observé au cours d'une année moyenne, mais ce n'est plus inhabituel dans un monde qui se réchauffe.



Avec le changement climatique qui fait augmenter les températures de l'Arctique plus rapidement que la moyenne mondiale, les feux de forêt se déplacent vers le pôle où les flammes brûlent la forêt boréale et la toundra et libèrent des quantités de gaz à effet de serre provenant du sol organique riche en carbone. Graphique : https://tmsnrt.rs/3ewSUmI

L'année dernière, les feux de forêt sibériens ont brûlé quelque 168 000 kilomètres carrés de forêt sibérienne, soit une superficie équivalente à celle du Cambodge. Tout en enveloppant la région pendant des mois d'une fumée âcre, dont une partie a atteint le pôle Nord pour la première fois, ces feux de forêt ont établi un nouveau record qui donne à réfléchir, celui de la part des émissions de carbone provenant des plus hautes latitudes du monde.

La République de Sakha a été la région arctique la plus durement touchée par les incendies, qui ont consumé de vastes étendues de forêt de mélèzes. À la fin de l'été, près de 50 % de plus de carbone avait été libéré dans cette région qu'au cours de n'importe quelle année des deux dernières décennies.

Les incendies de forêt dans l'Arctique qui se sont déclarés au-dessus du 66e parallèle nord ont libéré environ 16 millions de tonnes de carbone en 2021, soit à peu près l'équivalent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) du Pérou, selon un rapport du Copernicus Climate Change Service.

Les scientifiques comptent les émissions de feu dans le carbone, plutôt que dans le CO2, car ils évaluent également les impacts sur la qualité de l'air en plus du réchauffement climatique.

Les incendies dans les régions arctiques et boréales "se sont vraiment déclenchés d'une manière que nous n'avions jamais vue dans l'enregistrement satellitaire observé" à partir de 2003, a déclaré le scientifique Brendan Rogers du Woodwell Climate Research Center dans le Massachusetts.

Bien que les forêts boréales et la toundra carbonisées ne représentent encore que 3 % de la superficie mondiale brûlée chaque année, la richesse de leurs sols signifie que ces incendies représentent environ 15 % des émissions annuelles de carbone dues aux incendies dans le monde, et ce chiffre est en augmentation. Une analyse de Reuters du Système mondial d'assimilation des incendies du Service de surveillance de l'atmosphère Copernicus a révélé que les feux de forêt des hautes latitudes étaient responsables d'une plus grande part des émissions totales des incendies dans le monde en 2021 qu'au cours de n'importe quelle année depuis le début de la surveillance en 2003, libérant près d'un tiers des émissions totales de carbone des feux de forêt de l'année dernière.

Les incendies dans les latitudes les plus basses, entre 60 degrés Sud et 30 degrés Nord, y compris ceux déclenchés délibérément avec la déforestation ou le défrichement agricole, ont représenté un peu plus de la moitié de toutes les émissions. Ceux situés entre 30 et 60 degrés Nord, soit à peu près entre l'Afrique du Nord et la Scandinavie, représentaient les 18 % restants.

LES CONDUCTEURS DE L'ARCTIQUE

Les feux de forêt font partie intégrante des écosystèmes de la toundra arctique et de la forêt boréale. Certains pins comptent même sur la chaleur du feu pour ouvrir leurs cônes afin que les graines puissent être dispersées.

Mais ces dernières années, le changement climatique a modifié la fréquence et l'ampleur des incendies de forêt dans la toundra arctique.

Le courant-jet polaire qui fait normalement circuler l'air entre les latitudes moyennes et septentrionales ralentit, et reste parfois bloqué pendant des jours ou des semaines, ce qui entraîne des épisodes pénibles d'air chaud et sec.

À leur tour, les vagues de chaleur s'emparent de plus en plus de l'Arctique. En mars 2022, l'Arctique dans son ensemble était plus de 3 Celsius plus chaud que la moyenne de 1979 à 2000, avec des records battus en Norvège où les températures ont grimpé de plus de 30C (54F) au-dessus de la normale pour cette période de l'année.

Bien que l'Arctique se soit réchauffé environ quatre fois plus vite que le reste du monde, "ce sont les extrêmes qui comptent pour le feu - les sécheresses, les vagues de chaleur, les tempêtes de foudre", a déclaré le scientifique du système terrestre Sander Veraverbeke de la Vrije Universiteit Amsterdam. "C'est ce qui se passe en Sibérie".

En juin 2020, la ville russe de Verkhoyansk, située le long du 67e parallèle, a enregistré un nouveau record de température arctique de 38C (100F), selon l'Organisation météorologique mondiale.

La foudre, qui allume la plupart des incendies de forêt dans le Nord, a également augmenté dans les hautes latitudes. L'Alaska a connu une augmentation de 17 % des impacts de foudre entre le milieu des années 1980 et 2015, selon des scientifiques de l'Université d'Alaska Fairbanks.

"Certains endroits ont connu des augmentations stupéfiantes", a déclaré Randi Jandt, écologiste spécialiste des incendies à l'Université d'Alaska Fairbanks, obligeant à noter qu'au cours de la même période, l'activité estivale de la foudre dans le centre-nord de l'Alaska a augmenté d'environ 600 %.

Cela est lié à l'air plus chaud dans cet État américain, où la température moyenne dans les zones de l'Alaska sujettes aux incendies a augmenté de plus de 2 degrés Celsius (3,6 Fahrenheit) depuis 1979.

Les incendies déclenchés par la foudre ont plus que doublé en Alaska et dans les Territoires du Nord-Ouest depuis 1975, selon des recherches menées en 2017 dans la revue Nature Climate Change.

Ces trois tendances - des températures extrêmes plus fréquentes, un ralentissement de la circulation de l'air et une augmentation des éclairs - devraient s'intensifier dans les années à venir, menant à un avenir encore plus inquiétant où les feux de friches nordiques pourraient défier les efforts du monde pour freiner les émissions responsables du réchauffement climatique.

Selon une étude publiée en avril dans la revue Science Advances, les feux de forêt dans les forêts boréales d'Amérique du Nord pourraient finir par libérer près de 12 milliards de tonnes cumulées de dioxyde de carbone d'ici 2050, ce qui équivaut à environ un tiers des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie en 2021.

LA MENACE SOUS TERRE

Les émissions de gaz à effet de serre libérées pendant un incendie de forêt ne sont même pas la plus grande préoccupation. Les scientifiques estiment que 1,5 trillion de tonnes métriques de carbone sont stockées dans le pergélisol du nord de la planète, soit plus du double de ce qui est déjà présent dans l'atmosphère.

Le feu rend le pergélisol, un sol qui reste gelé toute l'année, plus vulnérable au dégel car il décape les couches supérieures isolantes de la végétation et des sols.

Lorsque cela se produit, les anciennes matières organiques - les plantes et les animaux morts - commencent à se décomposer, libérant leur carbone. Graphique : https://tmsnrt.rs/3itHMTN

"C'est un coup double" d'émissions, a déclaré Sue Natali, également du Woodwell Climate Research Center.

Mais ces émissions post-incendie du pergélisol ont été laissées de côté dans les modèles climatiques. Les mesures reposent sur des observations à long terme sur le terrain, qui sont difficiles à obtenir dans les régions éloignées et glaciales. Les liens rompus avec la Russie, après son invasion de l'Ukraine en février, peuvent également nuire à la collecte de données. Environ la moitié de la masse continentale de l'Arctique se trouve en Russie.

Le système mondial d'assimilation des feux de Copernicus, que Reuters a utilisé pour son analyse, n'inclut pas non plus les émissions post-incendie.

Cela signifie que le monde sous-estime probablement l'impact des feux de hautes latitudes sur le cycle du carbone de la planète.

"C'est une source de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui peut contribuer davantage au réchauffement climatique et sur laquelle nous n'avions pas vraiment compté", a déclaré Natali.

LE MONDE EN FEU

Si le pic rapide des feux de forêt dans l'Arctique est alarmant pour les scientifiques, la superficie mondiale qui brûle chaque année a diminué d'environ 25 % entre la fin des années 1990 et 2015, selon une étude publiée en 2017 dans la revue Science.

L'Afrique est en grande partie à l'origine de cette tendance à la baisse. Les nouveaux pâturages et les routes ont créé des pare-feux qui empêchent les flammes de progresser dans les prairies, et les savanes du nord se transforment en forêts tropicales. Cela a également conduit à une baisse des émissions de feu au niveau mondial depuis le début de la surveillance en 2003, bien que de nouveaux points chauds d'émissions régionales soient apparus, comme dans l'Arctique et l'ouest de l'Amérique du Nord. Et les gens continuent de brûler intentionnellement les écosystèmes tropicaux denses de la planète.

Chaque année, les agriculteurs brûlent de grandes étendues de tourbières riches en carbone d'Asie du Sud-Est et de la forêt amazonienne pour défricher des terres agricoles, ce qui entraîne de grosses émissions. Une étude publiée en 2021 dans la revue Nature a révélé que les incendies de l'Amazonie brésilienne libéraient environ 1,5 milliard de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an.

Toutes les émissions ne sont pas les mêmes non plus. Bien que les incendies ravagent plus d'un million de kilomètres carrés en Afrique chaque année, les herbes proposent moins de combustible à brûler que la forêt boréale, ce qui entraîne moins d'émissions par kilomètre carré brûlé.

Les émissions totales des prairies restent plus élevées simplement parce que "beaucoup plus de terres brûlent, même si le combustible est moins dense", a déclaré Christine Wiedinmyer, chercheuse à l'Université du Colorado Boulder.

Mais les herbes repoussent aussi rapidement, emprisonnant le carbone qui a été libéré lorsqu'elles ont brûlé. La forêt boréale carbonisée, en revanche, pourrait mettre plus d'un siècle à repousser et à séquestrer le carbone perdu.

De plus, les feux allumés par les agriculteurs pour défricher les terres sont beaucoup plus faciles à contrôler que les brasiers qui font rage dans les écosystèmes nordiques éloignés.

Pourtant, l'Arctique-boréal ne peut pas brûler éternellement. Après trois mauvaises années de feux de forêt en Sibérie, il n'y a finalement "plus rien à brûler", a déclaré Veraverbeke. "C'est peut-être un peu porteur d'espoir".