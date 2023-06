Les incendies de forêt sont fréquents dans les provinces de l'ouest du Canada, mais cette année, la province de Nouvelle-Écosse, située à l'est du pays, est en proie à la pire saison d'incendies de forêt qu'elle ait jamais connue, ce qui a contraint le gouvernement fédéral à envoyer l'armée jeudi.

Depuis le début de l'année, la province atlantique a connu près de 200 incendies de forêt qui ont brûlé plus de 19 000 hectares et déplacé plus de 25 000 personnes. En 2022, il n'y a eu que 152 incendies qui ont brûlé 3 390 hectares.

Au Canada, quelque 2,7 millions d'hectares ont été brûlés depuis le début de l'année, soit plus de cinq millions de terrains de football, a déclaré jeudi à la presse le ministre fédéral de la protection civile, Bill Blair.

DANS QUELLE MESURE LES INCENDIES DE FORÊT SONT-ILS INHABITUELS EN NOUVELLE-ÉCOSSE ?

Situé sur la côte est du Canada, le climat de la Nouvelle-Écosse est fortement influencé par l'océan Atlantique Nord, qui apporte une humidité plus élevée et des températures plus modérées que dans de nombreuses autres régions du pays. Les incendies ne sont pas rares, mais ils ont tendance à être beaucoup moins importants que ceux de l'ouest.

La région est couverte par ce que l'on appelle la "forêt acadienne", qui contient beaucoup d'arbres à feuilles larges, comme les érables à sucre, mélangés à des arbres à feuilles persistantes, comme les conifères. Les feuillus sont moins inflammables que les conifères car leurs branches et leurs feuilles sont plus éloignées du sol et leurs feuilles retiennent davantage l'humidité.

La forêt acadienne est beaucoup moins sujette aux grands incendies que les forêts de l'ouest du Canada.

QUELLE EST LA CAUSE DE CES INCENDIES ?

Le Canada atlantique a reçu de faibles chutes de neige cet hiver, suivies d'un printemps exceptionnellement sec. La capitale de la Nouvelle-Écosse, Halifax, n'a reçu que 120 millimètres de pluie entre mars et mai, soit environ un tiers de la moyenne, selon Michael Carter, météorologue au Weather Network.

Une vague de chaleur torride à la fin du mois de mai a poussé les températures à Halifax jusqu'à 33 degrés Celsius jeudi, soit environ 10 degrés au-dessus de la normale pour cette période de l'année.

La plupart des incendies de forêt seraient causés accidentellement par l'activité humaine.

Ellen Whitman, chercheuse au Service canadien des forêts, a déclaré qu'il est également possible que les arbres abattus par l'ouragan Fiona, qui a frappé le Canada atlantique en septembre 2022, ou tués par une infestation de ravageurs forestiers, fournissent plus de combustible que d'habitude pour les incendies de forêt, mais cette théorie nécessite des recherches plus approfondies.

QUEL EST LE RÔLE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Selon M. Whitman, il est difficile de déterminer l'impact du changement climatique sur une seule saison d'incendie, mais le Canada atlantique a été beaucoup plus chaud que d'habitude et les scientifiques s'attendent à ce que les températures dans la région continuent d'augmenter dans les années à venir.

Pour les régions côtières, le changement climatique devrait apporter plus de pluie, ce qui devrait réduire le risque d'incendies de forêt, mais une atmosphère plus chaude est plus efficace pour extraire l'humidité des sols, un facteur qui augmente le risque d'incendie.

Les incendies de printemps généralisés à l'ensemble du Canada sont également inhabituels, et les recherches montrent que les saisons des incendies en Amérique du Nord sont de plus en plus longues.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR LES INCENDIES ?

Les prévisions météorologiques indiquent qu'une période d'air plus frais et plus humide se déplace vers le Canada atlantique vendredi, apportant un soulagement bien nécessaire. Selon les prévisions à long terme du Weather Network, les températures en Nouvelle-Écosse devraient être légèrement supérieures à la normale pour le reste de l'été.

Si les incendies persistent, l'impact sur les entreprises devrait être limité, car la région n'a pas d'activités pétrolières et gazières terrestres, contrairement à l'ouest du Canada.

(Cet article a été corrigé pour remplacer le titre de Bill Blair de ministre de la sécurité publique par celui de ministre de la protection civile au paragraphe 3).