Pourquoi les tensions ethniques s'enflamment à nouveau dans le nord du Kosovo

Le ministère serbe de la défense a déclaré qu'étant donné les derniers événements dans la région et la conviction de Belgrade que le Kosovo s'apprêtait à attaquer les Serbes et à enlever les barricades par la force, le président Aleksandar Vucic avait ordonné de mettre l'armée et la police serbes en état d'alerte maximale.

Le gouvernement du Kosovo a fait appel aux soldats de la paix de l'OTAN pour enlever les barricades, mais a déclaré qu'il avait la capacité et la volonté d'agir.

Le Kosovo et la Serbie ont l'intention de rejoindre l'Union européenne et ont accepté, dans le cadre de ce processus d'adhésion, de résoudre leurs problèmes en suspens et d'établir des relations de bon voisinage.

Voici quelques faits concernant cette impasse :

POURQUOI Y A-T-IL DES TENSIONS ?

Le Kosovo a gagné son indépendance de la Serbie en 2008, près de dix ans après un soulèvement de guérilla contre le régime répressif de Belgrade.

La Serbie considère toutefois que le Kosovo fait toujours partie intégrante de son territoire et rejette les suggestions selon lesquelles elle attise les tensions et les conflits à l'intérieur des frontières de son voisin. Belgrade accuse Pristina de bafouer les droits de la minorité serbe.

Les Serbes ethniques, qui ne reconnaissent ni le gouvernement de Pristina ni les institutions de l'État kosovar, représentent 5 % des 1,8 million d'habitants du Kosovo, les Albanais ethniques constituant environ 90 % de la population. Les Serbes ont manifesté leur hostilité en refusant de payer l'opérateur électrique du Kosovo pour l'électricité qu'ils utilisent par exemple et en attaquant fréquemment la police qui tente de procéder à des arrestations.

POURQUOI LES TENSIONS SE SONT-ELLES RAVIVÉES ?

De nouvelles tensions ethniques ont éclaté depuis le 10 décembre lorsque les Serbes ont érigé de multiples barrages routiers et échangé des coups de feu avec la police après l'arrestation d'un ancien policier serbe pour avoir prétendument agressé des policiers en service lors d'une précédente manifestation.

Cette impasse survient après des mois de troubles liés à la délivrance de plaques d'immatriculation. Depuis des années, le Kosovo souhaite que les quelque 50 000 Serbes du nord échangent leurs plaques d'immatriculation serbes contre des plaques émises par Pristina, dans le cadre de la volonté du gouvernement d'affirmer son autorité sur son territoire.

Le 31 juillet, Pristina a annoncé un délai de deux mois pour l'échange des plaques, ce qui a déclenché des protestations, mais elle a ensuite accepté de repousser la date de mise en œuvre à l'année prochaine.

Les maires d'ethnie serbe des municipalités du nord, ainsi que les juges locaux et quelque 600 officiers de police, ont démissionné en novembre pour protester contre l'imminence du changement.

QUE VEULENT LES SERBES ?

Les Serbes du Kosovo veulent créer une association de municipalités à majorité serbe qui fonctionnerait avec une plus grande autonomie. La Serbie et le Kosovo ont peu progressé sur cette question et d'autres depuis qu'ils se sont engagés en 2013 dans le dialogue parrainé par l'UE.

QUEL EST LE RÔLE DE L'OTAN ET DE L'UE ?

L'OTAN a environ 3 700 soldats stationnés au Kosovo pour maintenir la paix. L'alliance a déclaré qu'elle interviendrait conformément à son mandat si la stabilité de la région était mise en péril. La mission "État de droit" de l'Union européenne au Kosovo (EULEX), qui est arrivée en 2008, compte encore environ 200 agents de police spéciaux sur place.