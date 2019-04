Pourquoi acheter à crédit des parts de SCPI plutôt qu’un appartement ?

Meilleur crédit SCPI LOCATAIRE PROPRIETAIRE 15 ans 1.55% 1.5% 20 ans 1.9% 1.85% 25 ans ou plus x 2.55% Garantie Nantissement de parts de SCPI Caution Crédit Logement, hypothèque ou équivalent

Sur place au 15 rue Saint Roch, dans l'un des quartiers centraux de la capitale, dans le 1er arrondissement parisien, en face du Jardin des Tuileries.

Depuis tout temps, les investisseurs achètent des biens immobiliers pour les mettre en location et préparent ainsi leur avenir. Acheter et louer un appartement est un projet rempli de contraintes locatives et de problèmes avec les locataires, les investisseurs privilégient donc massivement les, l’épargne immobilière sans souci de gestion locative.Le mécanisme deest très simple : acheter des parts deà crédit consiste à devenir propriétaire d’un parc immobilier locatif, loué aux grandes entreprises. En contrepartie, l’investisseur perçoit un loyer net qui permet de rembourser la mensualité de son prêt. L’acquisition des biens immobiliers, leur gestion et leur entretien sont déléguées à une société de gestion, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, ce qui assure à l’investisseur un confort incomparable avec l’achat d’un appartement locatif. La mutualisation locative est également meilleure dans lescar les investissements immobiliers sont répartis sur différentes zones géographiques (Paris, régions, Europe) et sur plusieurs typologies d’actifs (bureaux, commerces, immobilier médical, crèches et écoles privées, entrepôts).Lessont tout autant finançables à crédit qu’un appartement ou une maison, à condition de se laisser guider par les. Cette démarche vous garantie d’obtenir le meilleurEn 2019, la meilleure piste à exploiter restent les courtiers, mais pas ceux en prêts immobiliers, mais plutôt les, telles que. Sans surprise, cette fintech SCPI indépendante vous offre un accès privilégié aux, en plus de la possibilité de souscrire auxdu marché.Grâce à ses partenariats avec l’ensemble des acteurs bancaires français et européens, le service financement dedéniche pour vous un large choix de solutions patrimoniales et obtient des taux imbattables pour un investissement en parts de« Notre méthode consiste à identifier d’abord les bonnes SCPI à acheter à crédit, puis dans un second temps trouver le meilleur financement SCPI grâce à nos nombreux partenariats. Aucun client ne reste sans financement à La Centrale des SCPI ! » explique, manager au sein deet experte enChoisir lesreste donc l’étape cruciale d’un projet immobilier en parts deà crédit. Les intérêts du prêt, les frais d’assurance, de dossier ou de garantie étant à 100% déductibles de vos revenus fonciers, acheter les parts de SCPI à crédit vous permet d’alléger votre fiscalité foncière. Ainsi, votre impôt sera calculé uniquement sur le différentiel entre les loyers perçus deset les frais cités.Aussi, l’effet de levier est un autre argument pourquoi investir envia un prêt immobilier :« Pour s’enrichir, il faut emprunter de l’argent à la banque à des taux bas et l’investir sur du long terme en parts de SCPI au rendement de 6% net. Pendant la durée du prêt, les loyers des SCPI remboursent vos mensualités du prêt SCPI, puis une fois le crédit payé, vous profiterez librement de vos loyers pour améliorer votre pouvoir d’achat ! » indique, fondateur associé de. De plus, en achetant des parts deaujourd’hui, vous anticiperez les augmentations des prix de parts qui auront lieu au fil des années et valoriserez intelligemment votre capital.Préparer sa retraite, se créer un complément de revenu pour augmenter son pouvoir d’achat ou transmettre un patrimoine immobilier solide enà ses héritiers, quel que soit vos objectifs patrimoniaux, lesy répondront parfaitement. Empruntez à des taux bas des montants de 50 000 euros, 100 000 euros ou 500 000 euros pour préparer votre avenir et celui de vos enfants avant la remontée des taux d’emprunt dans les années futures.Vous savez désormais que vous empruntez mieux àpour investir dans le placement immobilier le plus rentable de l’année 2019 !Omniprésente,reste est très facilement joignable :AvertissementL'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.