Pourquoi utiliser un logiciel de GPAO ?

La Gestion de Production Assistée par Ordinateur est un logiciel métier permettant de gérer la partie production d'une entreprise industrielle tout en intégrant une gestion commerciale. Il permet ainsi d'organiser tous les aspects de la production : la conception, la planification des différentes ressources (matérielles, humaines, financières), l'ordonnancement, la traçabilité, l'enregistrement et le contrôle de la production.

Un logiciel de GPAO devient nécessaire pour de nombreuses entreprises afin de répondre à certains besoins spécifiques mais aussi pour améliorer leur productivité et leur traçabilité. Le premier concerne le stockage : de nombreuses données sont à conserver et l'informatisation permet de le faire de façon rapide et sûre. Il est aussi possible de réaliser de nombreux calculs via l'outil afin d'obtenir des bilans de production et des analyses des différentes données contenues dans la GPAO. Enfin, des simulations peuvent être gérées afin de faire les meilleurs choix de production, notamment au niveau de la planification et de l'ordonnancement. Il permet aussi de pallier des problèmes souvent rencontrés au sein des organisations : l'incertitude sur la qualité des données, une interconnexion inexistante entre les différents services de l'entreprise ou encore un antagonisme sur les critères de performances.

Choisir un logiciel de GPAO permet donc de contrôler les activités d'une entreprise industrielle grâce, entre autres, à la maîtrise des flux et à la planification de la production. De plus, ce type de progiciel s'avère être utile aux ateliers puisqu'il simplifie la gestion de la production. Des indicateurs propres à l'entreprise peuvent aussi être mis en place afin d'aider au pilotage de l'activité et à la prise de décisions. Les principaux avantages qu'une entreprise peut tirer de l'utilisation d'une GPAO sont les suivants : un gain de temps important, une gestion de toute l'activité de production, un respect des délais définis et une minimisation des coûts de production.

Comment adopter un logiciel de GPAO ?

Le choix d'un progiciel est toujours complexe. Afin de ne pas se tromper, différentes variables sont à prendre en compte : les caractéristiques du logiciel, son adaptabilité au sein d'une organisation, ou encore les fonctionnalités de base et optionnelles. Il ne faut pas non plus négliger sa modularité, son prix et sa disponibilité en licence ou en SaaS. Il est vivement recommandé de choisir un logiciel modulaire car il sera évolutif et permettra de s'adapter rapidement à la croissance de la société. Ainsi, les entreprises ont le choix entre deux solutions : soit le logiciel sera développé de manière spécifique comme il est possible de faire pour tous les autres types de progiciels, soit le logiciel sera un logiciel du marché.

Afin de choisir au mieux un progiciel de gestion adapté à l'entreprise, il sera nécessaire de suivre des étapes de mise en oeuvre.

La première étape consiste à établir un diagnostic des besoins de l'activité de production, à poser des objectifs clairs et précis, à prévoir un budget, et à établir le cahier des charges.

La deuxième étape consiste à consulter les différents éditeurs ainsi que leurs solutions, afin de choisir le logiciel.

La troisième et dernière étape permet de généraliser l'utilisation de la GPAO, d'évaluer les performances du progiciel et de faire des réajustements si nécessaire.

C'est à cette condition et en se posant de bonnes questions que la GPAO se positionnera comme un véritable allié pour l'entreprise.

Par Cintia XAVIER Chargée de marketing opérationnel CELGE

