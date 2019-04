Poursuite de l'essor du Groupe Aduno en 2018

Le Groupe Aduno, spécialiste suisse du paiement sans numéraire, a enregistré une année 2018 très satisfaisante. Les ventes dans les opérations avec les cartes ont encore progressé grâce à un volume de transaction plus élevé et au rachat d'Accarda. Le segment du crédit privé a pu maintenir sa tendance à la croissance de l'année précédente, malgré un environnement toujours difficile. Le résultat du groupe dans les activités poursuivies est nettement supérieur à celui de l'année précédente. La structure de refinancement a été optimisée par l'émission de deux prêts à taux zéro.

Zurich, le 12 avril 2019 - Le Groupe Aduno a augmenté son chiffre d'affaires de 12% à CHF 514.9 mio au cours de l'exercice 2018. Le segment Payment a progressé de 17,6% à CHF 363.8 mio. Ce chiffre inclut les chiffres d'affaires d'Accarda, acquise par Groupe Aduno, pour les trois derniers mois de 2018 et ne peut donc être comparé que de manière limitée avec le résultat de l'année précédente. Le segment Consumer Finance a apporté une contribution de CHF 99.9 mio, soit un plus de 1,4% par rapport à l'année précédente. Quelque CHF 91.2 mio supplémentaires ont été générés par l'unité de financement centrale.

Le résultat opérationnel s'est établi à CHF 93.8 mio en 2018 et le bénéfice brut à CHF 106.4 mio, soit une marge bénéficiaire de 20,7%. Le bénéfice brut de CHF 191.6 mio affiché l'année précédente inclut le produit de la vente de l'activité Acquiring, de CHF 116.3 mio. Abstraction faite du produit de cette vente, le bénéfice issu des activités poursuivies est nettement supérieur à celui de l'année précédente (CHF 75.4 mio).

Pascal Niquille, président du conseil d'administration d'Aduno Holding AG, a déclaré: «L'acquisition d'Accarda en 2018, avec ses quelque 600'000 titulaires de carte de Manor, a marqué un jalon important pour le Groupe Aduno. Cette opération fait du Groupe Aduno le numéro un du paiement sans numéraire en Suisse. L'effet d'échelle qui en découle nous permettra d'accroître encore notre attractivité sur le marché, aussi bien dans la qualité de nos services qu'en termes de tarifs.»

Forte progression du segment Payment

Le segment Payment a augmenté le volume des transactions de 10,1% dans l'activité cartes du groupe pour atteindre un record de CHF 9'941 mio. Alors que la vente à distance était encore le moteur de la croissance l'année précédente, les transactions au point de vente (Point of Sales (POS)) ont affiché la plus forte progression en 2018, avec une hausse de 13,3%. La part des transactions sans contact à l'ensemble des transactions POS a atteint 48%, contre 29% l'année précédente. Le chiffre d'affaires des transactions a été généré à 53% en Suisse et à 47% à l'étranger.

Le nombre de cartes s'est lui aussi de nouveau nettement accru, de 6% à 1,58 million de cartes au total (chiffres hors Accarda). Ce résultat est le fruit de la collaboration avec les banques clientes dans la distribution.

Contovista étend nettement son activité

Contovista, filiale du Groupe Aduno et leader suisse du Data-driven Banking, a de nouveau nettement renforcé son activité en 2018. Alors que de nombreuses banques suisses ont déjà fait confiance à la technologie de Contovista, des contrats ont pu être conclus avec deux premiers clients l'an dernier, un en Allemagne et un en Autriche. Et la première application de compte suisse indépendante a elle aussi adopté Contovista comme partenaire technologique.

Consumer Finance affiche son meilleur résultat annuel

Le segment Consumer Finance a pu maintenir en 2018 la tendance à la croissance de l'année précédente. Les nouvelles opérations ont progressé de 4,2% à CHF 983 mio et le portefeuille de crédit s'est accru de 8,1% à CHF 1'447 mio. Compte tenu de la concurrence intense qui règne et de la pression sur les prix qui en découle, cashgate a favorisé les mesures visant à améliorer l'efficience, conduisant au meilleur résultat annuel de son histoire.

Dans le segment du crédit privé, cashgate a pu afficher une croissance de 6% du volume des nouvelles opérations et de 6,2% du portefeuille. Les nouvelles ventes dans le leasing ont dépassé de 2,2% leur niveau de l'année précédente; les portefeuilles ont augmenté de 10,2%. La coopération lancée l'année précédente avec un constructeur automobile innovant et de nouveaux partenariats avec des plates-formes numériques ont apporté une contribution déterminante à l'augmentation des volumes.

L'essentiel en bref:

Financial Year 2018 2017 2018/2017 Total revenue in million CHF 514.9 459.6 12.0% Results from operating activities in million CHF 93.8 102.8 -8.7% in % of revenue 18.2% 22.4% Profit for the period in million CHF 106.4 191.6 -44.5% in % of revenue 20.7% 41.7% Total assets in million CHF 2,743 2,212 24.0% Total equity in million CHF 769.9 806.9 -4.6% in % of total assets 28.1% 36.5% Profit per share in CHF 4,268 7,667 -44.3% Number of issued cards in 1,000 1,577 1,488 6.0% Processed volume from issued cards in billion CHF 9.9 9.0 10.1% Consumer Finance portfolio in million CHF 1,447 1,339 8.1% Number of employees (end of year) in FTE 912 717 27.1%

Le rapport annuel 2018 est disponible dans son intégralité sous reports.aduno-gruppe.ch