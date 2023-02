Poursuite de la hausse des défaillances d'entreprises en janvier

Paris (awp/afp) - Le nombre de défaillances d'entreprises en France a poursuivi sa remontée en janvier, avec un quasi-doublement sur un an pour les TPE et les petites PME, a rapporté mercredi la Banque de France.

Par rapport à janvier 2022, les liquidations et redressements judiciaires ont augmenté de 51,6%, atteignant 42'640 sur les 12 derniers mois. Ce chiffre reste de 16,6% inférieur au nombre de cessations de paiement enregistrées au cours de l'année 2019, avant la crise sanitaire.

En 2020 et 2021, grâce aux mesures de soutien aux entreprises face au ralentissement économique et à l'arrêt de certaines activités durant la crise du Covid-19, le nombre des défaillances d'entreprises avait fortement reculé.

Le mois dernier, les défaillances ont presque doublé sur un an pour les très petites entreprises (TPE) de moins de dix salariés (+94,8%), comme pour les petites entreprises avec un effectif compris entre 10 et 49 personnes (+97,2%). Pour les moyennes entreprises comptant entre 50 et 249 salariés, la hausse est de 82,2%.

Pour les micro-entreprises (auto-entrepreneurs), la progression a été contenue à 49,1%.

A l'autre extrémité de l'échelle, le rebond est limité à 24% pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grands groupes, soit 31 défaillances comptabilisées le mois dernier contre 25 en janvier 2022.

La remontée des liquidations et redressements judiciaires concerne tous les secteurs de l'économie mais elle est la plus forte, avec une hausse de 108% sur un an, dans l'hôtellerie-restauration. Ce secteur avait été touché de plein fouet par les conséquences de la pandémie et avait à ce titre particulièrement bénéficié des aides gouvernementales.

Mais l'augmentation est également très forte dans l'industrie, avec près de 70% de défaillances en plus par rapport à janvier 2022, ainsi que dans le commerce et la réparation automobile (+55,5%).

L'agriculture et les activités immobilières sont les deux secteurs les moins touchés par le rebond des défaillances, avec des hausses limitées à respectivement 9,6% et 11,8%.

Le cabinet spécialisé Altares a prédit le mois dernier que les défaillances d'entreprises dépasseraient en 2023 leur niveau de 2019, cette année-là restant la meilleure depuis la crise financière de 2008.

afp/ol