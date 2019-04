Bourse de Paris : Pourvu que ça dure

Au Royaume-Uni, la Chambre des Communes s'est à nouveau déchirée sur le Brexit hier. Les parlementaires avaient à se prononcer sur de nouvelles propositions indicatives pour tenter de sortir de l'impasse. Pour quel bilan ? Les quatre scénarios ont été retoqués, comme l'avaient été les huit premiers, vendredi. Toutefois, la motion proposant le maintien du pays dans une union douanière avec l'UE n'a échoué que de trois voix. Et celle demandant la tenue d'un référendum de confirmation avant la ratification de tout accord de divorce a recueilli 280 voix pour et 292 contre, un écart relativement faible. En l'absence de compromis, c'est un Brexit dur qui s'annonce. A moins que ?



Dans le reste de l'actualité, les indicateurs macro-économiques américains soufflent le chaud et le froid. Après la publication de ventes de détail franchement décevantes, les investisseurs ont été rassurés par l'activité manufacturière (indicateur ISM) et par une solide progression des dépenses de construction. Wall Street continue à voir le verre à moitié plein. En marge des négociations commerciales entre Pékin et Washington, les marchés se préparent, déjà, à accueillir les premiers résultats du 1er trimestre 2019, puisque plusieurs banques seront sur le pont dès le 12 avril… une date qui n'est pas anodine puisque c'est aussi celle du Brexit. A moins que ?



Les indicateurs avancés sont plus prudents ce matin, mais l'optimisme continue à dominer en toile de fond.



Les temps forts économiques du jour



Tôt ce matin, la banque centrale australienne a laissé ses taux inchangés. En matinée, Eurostat publiera à 11h00 les prix à la production mensuels. Aux Etats-Unis, les regards se tourneront à 14h30 vers les commandes de biens durables, attendus en baisse de -1,1 %, mais en progression de +0,3% sur les composantes sous-jacentes ("core").



L'euro reste sous pression face au dollar, à 1,1202 USD. L'once d'or stagne à 1286 USD. Le pétrole n'est guère plus actif ce matin, après sa hausse de la veille, avec un WTI à 61,77 USD et un Brent à 69,16 USD. Le rendement du T-Bond 10 ans s'établit à 2,469%, en baisse. Quatrième séance de hausse consécutive pour le Bitcoin, à 4180 USD.



Les principaux changements de recommandations



Anglo American : Deutsche Bank passe de conserver à acheter.

Anheuser Busch Inbev : Barclays démarre le suivi à pondération en ligne en visant 79 EUR.

Assa Abloy : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer avec un objectif de cours ramené de 188 à 183 SEK.

Atos : Berenberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 90 à 60 EUR.

Britvic : Barclays démarre le suivi à pondération en ligne en visant 960 GBp.

Carlsberg : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 975 DKK.

CRH : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 31 EUR.

Davide Campari : Barclays démarre le suivi à pondération en ligne en visant 8,80 EUR.

Diageo : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 3470 GBp.

Geberit : Jefferies démarre le suivi à sousperformance en visant 350 CHF.

Guillemot : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif abaissé de 5,20 à 4,50 EUR.

Heineken : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 111 EUR.

Intesa : MainFirst reprend le suivi à neutre en visant 2,30 EUR. Oddo BHF passe d'acheter à neutre en visant 2,45 EUR.

Pernod Ricard : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 199 EUR.

Proximus : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 21,10 à 23,10 EUR.

Rémy Cointreau : Barclays démarre le suivi à pondération en ligne en visant 127 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies démarre le suivi à sousperformance en visant 27,20 EUR.

Sika : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 166 CHF.

Tarkett : Jefferies démarre le suivi à sousperformance en visant 15,50 EUR.

Unicredit : MainFirst reprend le suivi à surperformance en visant 15,25 EUR.

Vallourec : Société Générale passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2,28 à 2,82 EUR.