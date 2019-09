Poussée de l'AfD lors des régionales dans l'est de l'Allemagne

BERLIN, 1er septembre (Reuters) - Les conservateurs allemands et leurs alliés sociaux-démocrates au gouvernement ont cédé du terrain face à une forte poussée de l'extrême droite dimanche lors des élections régionales en Saxe et dans le Brandebourg, dans l'est de l'Allemagne, montrent les sondages sortie des urnes.

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel reste le premier parti en Saxe, mais avec 32% des voix, elle perd 7,4 points de pourcentage par rapport au précédent scrutin en 2014.

Le parti d'extrême droite AfD (Alternative pour l'Allemagne) se classe au deuxième rang avec 27,5% des voix, selon un sondage de sortie des urnes diffusé par la chaîne ARD.

Dans son bastion du Brandebourg, qui entoure Berlin, le Parti social-démocrate (SPD) garde lui aussi sa première place avec 27,5% des voix devant l'AfD qui obtient 22,5%. (Paul Carrel Jean-Stéphane Brosse pour le service français)