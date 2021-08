Poutine, Macron et Draghi se sont entretenus sur l'Afghanistan

MOSCOU, 19 août (Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, le président du Conseil italien, Mario Draghi, et le président français, Emmanuel Macron, ont discuté jeudi de la situation en Afghanistan lors d'entretiens téléphoniques distincts, soulignant l'importance de répondre aux problématiques humanitaires dans le pays.

Ces échanges ont eu lieu en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G7, qui ont appelé dans un communiqué la communauté internationale à coordonner sa réponse afin d'éviter que la crise afghane ne s'amplifie.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont évoqué la prise de pouvoir des taliban et l'importance de garantir la sécurité des civils, a rapporté le Kremlin dans un communiqué. Les deux dirigeants ont par ailleurs discuté du Haut-Karabakh, de l'Iran et de l'Ukraine et sont convenus de continuer à échanger.

La présidence russe a fait savoir par ailleurs que Vladimir Poutine et Mario Draghi se sont tous les deux prononcés en faveur d'un renforcement des efforts internationaux, notamment via le G20, pour favoriser la paix et la stabilité en Afghanistan.

Selon une source diplomatique à Rome, l'Italie, qui occupe la présidence tournant du G20, envisage d'organiser un sommet dédié à la prise de pouvoir des taliban en Afghanistan.

Les services de Mario Draghi ont indiqué que le dirigeant italien et Vladimir Poutine avaient eu une "discussion substantielle" sur la situation afghane et ses répercussions dans la région.

Les deux dirigeants ont aussi étudié des lignes directrices que pourrait suivre la communauté internationale pour "restaurer la stabilité en Afghanistan, lutter contre le terrorisme et le trafic illégale, et protéger les droits des femmes", a dit Rome dans un communiqué.

Rapportant dans un communiqué distinct l'entretien entre Mario Draghi et Emmanuel Macron, le gouvernement italien a fait savoir que les deux dirigeants avaient discuté des "différentes ramifications de la crise afghane, notamment la gestion des flux de migration et la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans le pays". (Reportage Andrey Ostroukh et Crispian Balmer; version française Jean Terzian)