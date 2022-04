Poutine accuse Kyiv et l'Occident d'avoir fomenté l'assassinat d'un journaliste russe

LONDRES, 25 avril (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi que le FSB, le principal service du renseignement russe, avait déjoué un complot de l'Ukraine et ses alliés occidentaux visant à tuer un célèbre journaliste russe de télévision.

Selon l'agence de presse Interfax, les autorités russes ont interpellé les membres d'un groupe nationaliste agissant sous les ordres d'espions ukrainiens et prévoyant d'assassiner le journaliste pro-Kremlin Vladimir Soloviev - qui figure sur la liste des personnalités ciblées par des sanctions européennes.

"Ce matin, le FSB a stoppé les activités d'un groupe terroriste qui projetait d'attaquer et de tuer notre célèbre journaliste de télévision", a dit Vladimir Poutine, sans fournir de preuves à l'appui de ces affirmations.

Les services de sécurité ukrainiens ont catégoriquement rejeté cette accusation.

Vladimir Poutine a déclaré que l'Occident - en particulier la CIA américaine - tentait de détruire la Russie de l'intérieur mais a prévenu que ces tentatives étaient vouées à l'échec.

Le président russe a également estimé que des médias étrangers et les réseaux sociaux étaient utilisés par les Occidentaux pour orchestrer des provocations à l'encontre des forces armées russes et que cela devait cesser. (Reportage bureaux de Reuters, édité par Guy Faulconbridge, version française Myriam Rivet et Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)