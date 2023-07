Le président Vladimir Poutine a accusé mercredi les pays occidentaux de pervertir à leurs propres fins l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui est arrivé à expiration, mais il a déclaré que la Russie reviendrait immédiatement à l'accord si toutes ses conditions étaient remplies.

Lundi, Moscou avait quitté l'accord, en vertu duquel elle avait autorisé l'Ukraine, il y a un an, à exporter des céréales à partir de ses ports de la mer Noire en dépit de la guerre, afin d'atténuer la crise alimentaire mondiale.

Elle a déclaré qu'un mémorandum parallèle signé en même temps, destiné à faciliter ses propres exportations de céréales et d'engrais face aux sanctions occidentales imposées à la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine, n'avait pas été pris en compte.

"Au départ, l'essence et la signification de l'accord sur les céréales ont une importance humanitaire colossale", a déclaré M. Poutine.

"L'Occident a complètement émasculé et perverti cette essence et, au lieu d'aider les pays qui en ont réellement besoin, il a utilisé l'accord sur les céréales à des fins de chantage politique et en a fait un outil d'enrichissement des sociétés transnationales et des spéculateurs sur le marché mondial des céréales.

Il a réaffirmé la position de Moscou, à savoir qu'elle reviendrait à l'accord dès que l'Occident répondrait à ses cinq principales exigences, que M. Poutine a énumérées :

- réadmission de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement SWIFT ;

- reprise des exportations de machines agricoles et de pièces détachées vers la Russie ;

- la levée des restrictions en matière d'assurance et d'accès aux ports pour les navires et les cargaisons russes ;

- le rétablissement d'un pipeline d'exportation d'ammoniac, aujourd'hui endommagé, de Togliatti (Russie) à Odessa (Ukraine) ;

- le déblocage des comptes et des activités financières des entreprises russes de production d'engrais.

"Si toutes ces conditions sont remplies, sur lesquelles nous nous sommes déjà mis d'accord - ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé maintenant - mais dès qu'elles seront remplies, nous reviendrons immédiatement à l'accord", a déclaré M. Poutine.

Auparavant, son ministère de la défense avait déclaré que Moscou considérerait désormais tous les navires se dirigeant vers les ports ukrainiens comme des transporteurs potentiels de cargaisons militaires.

En outre, le ministère russe des affaires étrangères a donné aux Nations unies, qui ont négocié l'accord sur les céréales avec la Turquie, trois mois pour mettre en œuvre les termes du mémorandum si elles veulent que la Russie revienne à l'accord sur les céréales.

Moscou affirme avoir monté une "opération militaire spéciale" pour éviter que l'Ukraine ne soit utilisée par l'Occident pour menacer la sécurité de la Russie, une accusation que l'Ukraine et ses alliés occidentaux rejettent comme un prétexte sans fondement pour une guerre de conquête.