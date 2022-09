Poutine approuve une nouvelle doctrine de politique étrangère basée sur le "Monde russe".

La "politique humanitaire" de 31 pages, publiée plus de six mois après le début de la guerre en Ukraine, indique que la Russie doit "protéger, sauvegarder et faire progresser les traditions et les idéaux du monde russe".

Bien que présentée comme une sorte de stratégie de soft power, elle consacre dans la politique officielle des idées autour de la politique et de la religion russes que certains partisans de la ligne dure ont utilisées pour justifier l'occupation par Moscou de certaines parties de l'Ukraine et le soutien aux entités pro-russes dissidentes dans l'est du pays.

"La Fédération de Russie apporte son soutien à ses compatriotes vivant à l'étranger dans l'accomplissement de leurs droits, pour assurer la protection de leurs intérêts et la préservation de leur identité culturelle russe", indique la politique.

Elle précise que les liens de la Russie avec ses compatriotes à l'étranger lui permettent de "renforcer sur la scène internationale son image de pays démocratique œuvrant à la création d'un monde multipolaire."

Depuis des années, Poutine met en avant ce qu'il considère comme le destin tragique de quelque 25 millions de Russes ethniques qui se sont retrouvés à vivre hors de Russie dans des États nouvellement indépendants lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, un événement qu'il a qualifié de catastrophe géopolitique.

La Russie continue de considérer l'ancien espace soviétique, des pays baltes à l'Asie centrale, comme sa sphère d'influence légitime - une notion à laquelle s'opposent farouchement nombre de ces pays ainsi que l'Occident.

La nouvelle politique indique que la Russie devrait accroître sa coopération avec les nations slaves, la Chine et l'Inde, et renforcer davantage ses liens avec le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Afrique.

Elle indique que Moscou devrait approfondir ses liens avec l'Abkhazie et l'Ossétie, deux régions géorgiennes reconnues comme indépendantes par Moscou après sa guerre contre la Géorgie en 2008, ainsi qu'avec les deux entités séparatistes de l'est de l'Ukraine, l'autoproclamée République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk.