Avec une douzaine de mentions en une heure et demie, le président russe Vladimir Poutine a été cité à plusieurs reprises par le président Joe Biden et son rival Donald Trump lors du débat présidentiel de jeudi, alors qu'ils rivalisaient pour montrer qui était le plus dur en matière de politique étrangère.

"Si nous avions eu un vrai président, un président respecté par Poutine, il n'aurait jamais envahi l'Ukraine", a déclaré M. Trump à propos de M. Biden, lançant une série d'affrontements entre les deux candidats sur les guerres en Ukraine et à Gaza.

"Allez-y, laissez Poutine envahir et contrôler l'Ukraine, puis passez à la Pologne et à d'autres endroits. Vous verrez ce qui se passera. Il n'a aucune idée de ce dont il parle", a déclaré M. Biden à propos de M. Trump.

La question de savoir comment mettre fin à la guerre en Ukraine, le débat sur le soutien des États-Unis à l'OTAN et la question de savoir si les pays européens contribuent suffisamment à l'effort de lutte contre l'invasion russe ont dominé les discussions sur le conflit.

Pour sa part, M. Poutine a déjà exprimé son indifférence à l'égard du résultat de l'élection.

"Fondamentalement, nous ne nous soucions pas du vainqueur", a déclaré M. Poutine au début du mois lorsque Reuters lui a demandé s'il pensait que le résultat de l'élection américaine ferait une différence pour Moscou.

"Pour nous, le résultat final n'a pas beaucoup d'importance. Nous travaillerons avec n'importe quel président élu par le peuple américain".

Lorsque les Américains se rendront aux urnes le 5 novembre, nombre d'entre eux mettront en balance des questions de politique étrangère telles que l'Ukraine et Israël avec des préoccupations plus proches de chez eux concernant l'immigration, l'avortement et l'économie.

En ce qui concerne la guerre d'Israël à Gaza, M. Biden a vanté son plan de cessez-le-feu et a déclaré que personne au monde n'avait autant soutenu Israël que les États-Unis.

"Nous avons sauvé Israël", a-t-il déclaré.

M. Trump a répété qu'"Israël n'aurait jamais été envahi par les militants du Hamas" s'il avait été président.

"Il est devenu comme un Palestinien. Mais ils ne l'aiment pas parce que c'est un très mauvais Palestinien. C'est un faible", a déclaré M. Trump à propos de M. Biden.