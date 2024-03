Le président russe Vladimir Poutine a averti l'Occident lundi qu'un conflit direct entre la Russie et l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis signifierait que la planète est à un pas de la Troisième Guerre mondiale, mais il a déclaré que personne ou presque ne souhaitait un tel scénario.

La guerre en Ukraine a déclenché la crise la plus profonde dans les relations entre Moscou et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. M. Poutine a souvent mis en garde contre les risques de guerre nucléaire, mais il affirme qu'il n'a jamais ressenti le besoin d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine.

Le mois dernier, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne pouvait pas exclure le déploiement de troupes au sol en Ukraine à l'avenir, de nombreux pays occidentaux prenant leurs distances avec cette idée, tandis que d'autres, notamment en Europe de l'Est, ont exprimé leur soutien.

Interrogé par Reuters sur les remarques de M. Macron et sur les risques et la possibilité d'un conflit entre la Russie et l'OTAN, M. Poutine a plaisanté : "Tout est possible dans le monde moderne".

"Il est clair pour tout le monde qu'on est à un pas d'une véritable Troisième Guerre mondiale. Je pense que cela n'intéresse pratiquement personne", a déclaré M. Poutine aux journalistes après avoir remporté la plus grande victoire de l'histoire de la Russie post-soviétique.

M. Poutine a toutefois ajouté que le personnel militaire de l'OTAN était déjà présent en Ukraine et que la Russie avait remarqué que l'on parlait à la fois l'anglais et le français sur le champ de bataille.

"Il n'y a rien de bon à cela, avant tout pour eux, parce qu'ils sont en train de mourir là-bas et en grand nombre", a-t-il déclaré.

ZONE TAMPON

Avant les élections russes du 15 au 17 mars, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre la Russie, bombardant les régions frontalières et utilisant même des mandataires pour tenter de percer les frontières de la Russie.

Interrogé sur la nécessité de prendre la région ukrainienne de Kharkiv, M. Poutine a déclaré que si les attaques se poursuivaient, la Russie créerait une zone tampon à partir d'une plus grande partie du territoire ukrainien pour défendre le territoire russe.

Je n'exclus pas que, compte tenu des événements tragiques qui se déroulent aujourd'hui, nous soyons contraints à un moment donné, lorsque nous le jugerons opportun, de créer une certaine "zone sanitaire" dans les territoires aujourd'hui soumis au régime de Kiev", a déclaré M. Poutine.

Il a refusé de donner plus de détails, mais a précisé qu'une telle zone devrait être suffisamment grande pour empêcher les armements fabriqués à l'étranger d'atteindre le territoire russe.

M. Poutine a ordonné une invasion totale de l'Ukraine en février 2022, déclenchant une guerre européenne majeure après huit ans de conflit dans l'est de l'Ukraine entre les forces ukrainiennes d'un côté et les Ukrainiens pro-russes et les mandataires russes de l'autre.

M. Poutine a déclaré qu'il souhaitait que M. Macron cesse de chercher à aggraver la guerre en Ukraine et qu'il joue un rôle dans la recherche de la paix : "Il semble que la France puisse jouer un rôle. Tout n'est pas encore perdu".

"Je l'ai dit à maintes reprises et je le répète. Nous sommes favorables à des pourparlers de paix, mais pas seulement parce que l'ennemi est à court de balles", a déclaré M. Poutine.

"S'ils veulent vraiment, sérieusement, construire des relations pacifiques et de bon voisinage entre les deux États sur le long terme, et non pas simplement faire une pause pour le réarmement pendant un an et demi ou deux ans.

DÉMOCRATIE AMÉRICAINE

M. Poutine a rejeté les critiques américaines et occidentales concernant l'élection, qui, selon la Maison-Blanche, n'était pas libre et équitable, affirmant que les élections américaines n'étaient pas démocratiques et critiquant l'utilisation du pouvoir de l'État contre Donald Trump.

"Le monde entier se moque de ce qui se passe là-bas", a déclaré M. Poutine à propos des États-Unis. "C'est juste une catastrophe - ce n'est pas la démocratie - qu'est-ce que c'est ?".

Interrogé sur le sort du leader de l'opposition Alexeï Navalny, décédé dans des circonstances inexpliquées dans une prison russe de l'Arctique le 16 février, M. Poutine a déclaré qu'il était simplement "décédé", utilisant le nom de M. Navalny pour l'une des premières fois en public.

M. Poutine a déclaré qu'il avait accepté plusieurs jours avant la mort de M. Navalny de l'échanger. Reuters a rapporté en février qu'un accord d'échange de prisonniers avait été conclu pour M. Navalny peu de temps avant sa mort.

J'ai dit : "Je suis d'accord"", a déclaré M. Poutine à propos de son approbation de l'échange de prisonniers. "J'ai posé une condition : nous l'échangeons, mais il ne reviendra jamais.

La veuve de M. Navalny, Yulia, a accusé M. Poutine d'avoir tué son mari. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que cette affirmation était tout simplement fausse.