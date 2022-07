Poutine de Russie : Nous devons encore voir la qualité des équipements retournés de Nord Stream 1

M. Poutine a déclaré qu'il y avait également un risque que les équipements entretenus soient mis hors service, ce qui arrêterait les flux de gaz par Nord Stream 1.

En juin, Gazprom, le géant de l'énergie contrôlé par le Kremlin, a réduit les exportations de gaz vers l'Europe via cette route à 40 % de sa capacité, en invoquant des retards dans le retour d'une turbine que Siemens Energy réparait au Canada.

Cette turbine, qui a été prise dans les sanctions, a été signalée cette semaine comme étant sur le chemin du retour pour être remise en état.

"Maintenant, ils disent qu'ils vont retourner ces machines, au moins l'une d'entre elles. Mais dans quelle qualité seront-elles rendues, quels sont les paramètres techniques après cette réparation, qui est prévue ?" a déclaré Poutine lors d'un événement télévisé.

"Peut-être... qu'ils l'éteindront à un moment donné, et c'est tout, et le Nord Stream 1 s'arrêtera, parce qu'ils viennent de là, du Canada", a ajouté Poutine sans donner plus de détails.

Nord Stream 1 est la plus grande voie d'approvisionnement direct en gaz russe vers l'Europe. Il doit redémarrer les exportations de gaz jeudi après une maintenance annuelle de 10 jours.

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. Poutine a également laissé entendre qu'il pourrait y avoir une nouvelle réduction des approvisionnements via le gazoduc qui passe sous la mer Baltique vers l'Allemagne, la puissance économique de l'Europe qui dépend fortement du carburant russe.