Poutine déclare que le gaz russe doit être payé en roubles à partir de vendredi

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il avait signé un décret stipulant que les acheteurs étrangers devaient payer en roubles le gaz russe à partir du 1er avril, et que les contrats seraient interrompus si ces paiements n'étaient pas effectués.

"Afin d'acheter du gaz naturel russe, ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes. C'est à partir de ces comptes que les paiements seront effectués pour le gaz livré à partir de demain", a déclaré Poutine dans des remarques télévisées.

"Si ces paiements ne sont pas effectués, nous considérerons cela comme un défaut de paiement de la part des acheteurs, avec toutes les conséquences qui en découlent. Personne ne nous vend rien gratuitement, et nous n'allons pas non plus faire la charité - c'est-à-dire que les contrats existants seront arrêtés."

La décision de Poutine d'imposer le paiement du gaz en roubles a stimulé la devise russe, qui est tombée à des niveaux historiquement bas lorsque l'Occident a appliqué des sanctions radicales après qu'il a envoyé son armée en Ukraine le 24 février.

Mais les entreprises et les gouvernements occidentaux ont rejeté cette décision comme une violation des contrats existants, qui sont établis en euros ou en dollars.

M. Poutine a déclaré que ce changement avait pour but de renforcer la souveraineté de la Russie et que celle-ci s'en tiendrait à ses obligations sur tous les contrats. La Russie fournit environ un tiers du gaz de l'Europe. (Reportage de Reuters ; rédaction de Mark Trevelyan, édition de Guy Faulconbridge et Gareth Jones)