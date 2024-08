Le président russe Vladimir Poutine a demandé au chef suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, de réagir avec retenue à l'assassinat présumé du chef du Hamas par Israël, en déconseillant les attaques contre les civils israéliens, ont déclaré deux sources iraniennes de haut rang.

Selon ces sources, le message a été transmis lundi par Sergei Shoigu, un allié de premier plan du chef du Kremlin, lors de réunions avec de hauts responsables iraniens, alors que la République islamique réfléchit à sa réponse à l'assassinat d'Ismail Haniyeh.

Téhéran a également insisté auprès de Moscou pour obtenir la livraison d'avions de combat Sukhoi Su-35 de fabrication russe, ont déclaré à Reuters les deux sources iraniennes, au fait de la réunion à Téhéran.

À Moscou, le Kremlin n'a pas répondu à une demande de commentaire. L'agence de presse gouvernementale RIA a rapporté mardi que M. Shoigu avait déclaré avoir discuté de l'assassinat de M. Haniyeh lors de sa visite à Téhéran.

Les deux sources au fait de l'affaire n'ont pas donné plus de détails sur les entretiens avec M. Shoigu, qui était ministre de la Défense avant de devenir secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie en mai.

Elles ont indiqué que la visite de M. Shoigu était l'un des moyens utilisés par Moscou pour faire comprendre à l'Iran la nécessité de faire preuve de retenue tout en condamnant l'assassinat de M. Haniyeh comme "un assassinat très dangereux", dans le but d'éviter une guerre au Moyen-Orient.

Selon ces sources, le Moyen-Orient est au bord d'une guerre majeure et les auteurs de l'assassinat tentent manifestement de déclencher un tel conflit.

La Russie a resserré ses liens avec l'Iran depuis le début de sa guerre avec l'Ukraine et a déclaré qu'elle se préparait à signer un accord de coopération de grande envergure avec Téhéran.

Le ministère iranien des affaires étrangères n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Lundi, il a déclaré que Téhéran ne cherchait pas à accroître les tensions régionales, mais qu'il devait punir Israël pour éviter toute nouvelle instabilité.

LA DIPLOMATIE N'EST PLUS UNE OPTION

À Washington, un responsable de l'administration Biden a mis en garde lundi contre les risques d'un conflit régional majeur. Ce responsable, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a souligné que l'ampleur de la réaction de l'Iran et du Hezbollah serait un facteur clé pour déterminer l'étendue d'un conflit potentiel.

Malgré les efforts déployés par les pays occidentaux et régionaux pour persuader l'Iran de riposter de manière mesurée, voire de ne pas riposter du tout, Téhéran a déclaré à des responsables étrangers qu'il réagirait "sévèrement" à l'assassinat de Haniyeh à Téhéran, où il assistait à l'investiture du président Masoud Pezeshkian, comme l'ont confirmé quatre sources iraniennes indépendantes.

Au Liban, une importante source libanaise proche du Hezbollah a déclaré qu'"une frappe de représailles est inévitable et que la diplomatie n'est plus une option viable", ajoutant que l'Iran souhaite que la frappe soit "sévère" mais qu'elle ne conduise pas à une guerre régionale. Toutefois, a-t-il ajouté, cela n'exclut pas la possibilité d'une guerre au Liban entre le Hezbollah, soutenu par l'Iran, et Israël.

Un haut fonctionnaire américain spécialiste du Moyen-Orient a déclaré que Washington faisait tout ce qu'il pouvait "pour dissuader toutes les parties d'aller dans un endroit d'où elles ne peuvent pas revenir", soulignant que les autres États de la région et l'Europe devraient en faire plus. Un responsable qatari a déclaré que Doha était en discussion constante avec l'Iran afin d'apaiser les tensions.

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a prévenu lundi qu'Israël devait être prêt à tout, y compris à passer rapidement à l'offensive.

La réponse du pays à toute attaque du Hezbollah ou de l'Iran dépendrait probablement plus des dommages causés que de l'ampleur de l'attaque, selon deux sources familières avec les récentes évaluations israéliennes.

Les autorités israéliennes n'ont pas revendiqué l'assassinat. L'Iran soutient le Hamas, qui est en guerre contre Israël à Gaza, ainsi que le Hezbollah, avec lequel Israël échange des coups de feu depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre et déclenché le conflit de Gaza.