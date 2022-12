Poutine demande à l'industrie de la défense russe d'améliorer son jeu pour la guerre en Ukraine

M. Poutine, qui a présenté la guerre de la Russie en Ukraine comme faisant partie d'un effort historique pour repousser ce qu'il considère comme une influence occidentale excessive sur les affaires mondiales, a fait ces commentaires lors d'une visite à Toula, un centre de fabrication d'armes.

"La tâche clé la plus importante de notre complexe militaro-industriel est de fournir à nos unités et à nos forces de première ligne tout ce dont elles ont besoin : des armes, des équipements, des munitions et du matériel dans les quantités nécessaires et de la bonne qualité dans les délais les plus courts possibles", a déclaré Poutine.

"Il est également important de perfectionner et d'améliorer considérablement les caractéristiques techniques des armes et des équipements de nos combattants sur la base de l'expérience de combat que nous avons acquise."

Poutine a déclaré cette semaine que l'armée russe devait tirer les leçons des problèmes dont elle a souffert en Ukraine et les corriger, promettant de lui donner tout ce dont elle a besoin pour poursuivre une guerre qui approche de la fin de son 10e mois.

Depuis que des dizaines de milliers de soldats russes ont déferlé sur l'Ukraine le 24 février dans ce que Poutine a appelé "une opération militaire spéciale", Moscou a cédé environ la moitié du territoire qu'elle avait initialement saisi.

Elle a perdu ou abandonné des quantités importantes de matériel militaire et, selon les responsables américains, a subi des dizaines de milliers de morts.

Poutine a concédé qu'une campagne de mobilisation visant à ajouter environ 300 000 soldats ne s'est pas déroulée comme prévu et a ordonné que les lacunes, qui ont parfois inclus un manque d'équipement de base et de formation, soient comblées de toute urgence.

La Russie contrôle cependant toujours une partie importante de l'Ukraine, et Poutine a déclaré que Moscou l'emporterait malgré la résistance farouche des Ukrainiens et le fait que Kiev reçoive des milliards de dollars d'armes occidentales ainsi que des renseignements militaires et d'autres aides.

Il a déclaré cette semaine que l'État veillerait à ce que les besoins de l'armée soient satisfaits, sans "aucune restriction de financement", mais a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de "militariser" l'économie.

Vendredi, il a déclaré aux chefs de l'industrie de la défense qu'il souhaitait entendre leurs propositions sur la manière d'aplanir des problèmes non spécifiés et qu'il voulait que les spécialistes de l'industrie de la défense travaillent directement avec les forces de première ligne pour perfectionner les armes et le matériel sur une base régulière.

L'industrie de la défense est sous pression pour tenir ses promesses.

La semaine dernière, un dirigeant syndical de la région de l'Oural a déclaré à l'agence de presse TASS que les entreprises impliquées dans les commandes de défense dans cette région étaient passées à la semaine de six jours avec des travailleurs effectuant des quarts de travail allant jusqu'à 12 heures.

Vendredi, le ministre de la défense Sergei Shoigu a visité l'usine d'armes Kalashnikov à Izhevsk et a déclaré à son directeur que l'État allait "augmenter de manière significative" les commandes de l'usine l'année prochaine, selon la chaîne d'information militaire Zvezda.