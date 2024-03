13 mars (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a appelé jeudi les électeurs, y compris dans les régions annexées de l'Ukraine, à s'unir pour déterminer l'avenir de la Russie en votant lors de l'élection présidentielle prévue cette semaine.

"Il est essentiel de souligner notre cohésion et notre détermination et d'aller de l'avant ensemble. Chaque vote est important et significatif", a dit Vladimir Poutine dans une allocution vidéo.

"Je vous demande donc d'exercer votre droit de vote dans les trois jours à venir."

L'élection présidentielle russe, lors de laquelle Vladimir Poutine devrait remporter un cinquième mandat, est organisée du 15 au 17 mars.

Les sondages d'opinion montrent que le président sortant bénéficie du soutien d'une majorité de Russes.

Vladimir Poutine a déclaré que tous les électeurs souhaitaient voir une Russie forte, prospère et libre "afin d'améliorer le niveau et la qualité de vie. Et c'est ainsi que les choses se passeront."

L'acte même de voter "démontre le sentiment patriotique", a estimé le chef du Kremlin, ajoutant que ce sentiment était particulièrement présent dans les régions de l'est et du sud de l'Ukraine sous contrôle russe.

Vladimir Poutine a déclaré que les choix patriotiques étaient évidents pour les habitants des régions du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et de la zone qu'il appelle Novorossia, "la Nouvelle Russie", qui se sont prononcés en faveur du rattachement à la Russie lors de référendums organisés en 2022.

"Ils ont voté lors d'un référendum, et dans les conditions les plus difficiles, en faveur du rattachement à la Russie et ils feront un nouveau choix dans les jours à venir", a dit Vladimir Poutine.

"Ceux qui participent à l'opération spéciale voteront également. Ils sont un exemple pour tous les Russes." (Ron Popeski; version française Camille Raynaud)