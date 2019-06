Poutine dénonce "l'égoïsme économique", met Washington en garde

(Actualisé avec Xi Jinping § 7-8)

SAINT-PETERSBOURG, 7 juin (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde vendredi les Etats-Unis contre "l'égoïsme économique débridé" qui risque selon lui de conduire à des guerres économiques, voire à des conflits armés.

S'exprimant à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg, il a dénoncé la "concurrence déloyale" et le protectionnisme de l'Occident, et tout particulièrement des Etats-Unis.

Il a notamment cité comme exemples de ces comportements condamnables les efforts américains pour s'opposer au gazoduc européen North Stream 2 et la campagne menée par Washington contre l'équipementier de télécoms chinois Huawei .

Vladimir Poutine a dit craindre que le monde ne glisse dans une ère où "les règles internationales seront supplantées par des mécanismes (...) imposés par un pays ou un groupe de pays influents, ce que confirme malheureusement aujourd'hui le comportement des Etats-Unis qui étendent leur juridiction sur le monde entier".

"C'est la voie ouverte à des conflits sans fin et à des guerres commerciales - et peut-être pas seulement commerciales. (...) C'est la voie vers des combats sans règles opposant tout le monde à tout le monde", a-t-il poursuivi.

Le président chinois Xi Jinping participe à ce Forum économique de Saint-Pétersbourg et le président russe a souligné que la coopération entre Moscou et Pékin était essentielle à la stabilité internationale.

Xi a adopté un ton plus conciliant, appelant les puissances mondiales à préserver le multilatéralisme en matière de commerce et déclarant avoir "du mal à imaginer une rupture complète" entre les Etats-Unis et la Chine.

"Nous ne voulons pas de cela, et nos partenaires américains pas davantage, le président Trump est mon ami et je suis convaincu qu'il ne veut pas de cela", a-t-il poursuivi. (Vladimir Soldatkin, Darya Korsunskaya, Anastasia Lyrchikova; Guy Kerivel pour le service français)