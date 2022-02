Bourse de Paris : Poutine entre en Ukraine par effraction

Dans la grande partie d'échecs qui l'oppose à l'Occident, la Russie a cessé de pousser ses pions pour déployer ses fous et ses cavaliers en direction de l'Est de l'Ukraine. Vladimir Poutine a reconnu hier soir l'indépendance des deux régions séparatistes du pays, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk. Il a aussi ordonné des "opérations de maintien de la paix" dans ces zones – on notera la reprise un brin sardonique de la terminologie de l'ONU - ce qui signifie probablement que l'armée russe sera visible dans ces régions assez rapidement.

Le maître du Kremlin s'en est expliqué hier, dans un discours télévisé qui fleurait bon la Russie éternelle, avec de nombreuses références historiques et une critique acerbe des concessions faites par les dirigeants communistes depuis 1917. "Je tiens à souligner à nouveau que l'Ukraine n'est pas seulement un pays voisin pour nous. C'est une partie inaliénable de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel", a notamment expliqué Vladimir Poutine. Si vous aimez la géopolitique, l'intervention apporte quelques éclairages sur l'état d'esprit du dirigeant. Elle est complétée par un état des lieux des positions russes face à l'Occident dressé par Sergei Lavrov.

Les membres du conseil de sécurité de l'ONU, réunis en urgence, ont largement condamné l'initiative russe. La Chine l'a fait de façon moins explicite que les autres, en soulignant toutefois que les pays "doivent résoudre les différends internationaux par des moyens pacifiques conformément aux buts et principes de la Charte des Nations unies". Washington et Londres ont prévu de prendre des sanctions. L'UE leur emboîtera probablement le pas.

En bourse, les actions européennes ont piqué du nez hier, autour de 2% en moyenne. Wall Street faisait relâche pour un jour férié, mais les indicateurs avancés américains sont naturellement orientés en forte baisse ce matin. C'est la bourse russe qui a toutefois payé le plus lourd tribut de la journée à l'escalade, avec un plongeon de 13% pour le principal indice local, le RTS. Le rouble a perdu un peu moins de 1% face au dollar et à l'euro. Sans grande surprise, l'orientation des flux financiers vers les actifs les moins risqués a profité à l'or et aux obligations d'Etat américaines, dont le rendement a reculé de 7 points. Toute cette affaire ne devrait pas arranger la flambée des prix énergétiques, à l'image d'un Brent qui se rapproche petit à petit du cap psychologique de 100 USD le baril.

Je vois beaucoup de commentaires tranchés sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Comme à chaque événement de ce type, tout le monde s'improvise expert pour expliquer ce qui va se passer. Et une fois de plus, la réalité sera plus subtile que le traditionnel débat entre le bien et le mal, les méchants et les gentils, le blanc et le noir ou que sais-je encore. On lit aussi beaucoup depuis quelques jours qu'un conflit n'a finalement que peu d'impact sur les performances boursières au-delà des remous qu'il génère au moment où il éclate. Méfions-nous quand même de cette statistique au regard des protagonistes et du contexte économico-politique actuel, même s'il s'agit toujours d'un conflit larvé plutôt que d'un conflit frontal. D'ailleurs, Vladimir Poutine avait peut-être prévu dès l'origine d'effrayer l'Occident par un envahissement total de l'Ukraine, avec pour seul objectif de rendre "plus acceptable" une simple annexion de l'est du pays. Oh non, voilà que moi aussi je m'érige en spécialiste de la géopolitique…

Ambiance morose donc ce matin sur les marchés boursiers européens. Tokyo a perdu 1,7%. Curieusement, l'indice VIX reste scotché dans la zone des 28 points alors qu'il aurait pu jouer les bouchons de Champagne. Mais peut-être que les investisseurs jugent que le mouvement russe et les sanctions économiques en rétorsion constituent un moindre mal, qui sait ? Les indicateurs avancés du vieux continent pointent vers une poursuite de la glissade des indices, tandis que les "futures" américains sont rouge vif. Le CAC40 perd 2% à 6650 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Quel est le degré de confiance des milieux d'affaires de la première économie de la zone euro ? Réponse à 10h00 avec l'indice Ifo. Aux Etats-Unis, l'indice FHFA du prix des maisons de décembre(14h30) précèdera les indices PMI flash de février (15h45) puis l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et la confiance des consommateurs du Conference Board de février (16h00).

L'euro a reculé à 1,1297 USD. L'or remonte à l'inverse à 1908 USD l'once, tandis que le pétrole a réaccéléré, à 96,66 USD le Brent et 92,65 USD le WTI. Le rendement de la dette américaine recule de 7 points à 1,86%. Le Bitcoin évolue autour de 36 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

Actia : Portzamparc reste à conserver avec un objectif relevé de 3,20 à 3,50 EUR.

Belimo : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler en visant 510 CHF.

Bertrandt : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 50 à 60 EUR.

Faurecia : Jefferies reprend le suivi à conserver en visant 38 EUR.

Glanbia : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 16,40 à 15,50 EUR.

Ipsen : Barclays relève son objectif de cours de 78 à 88 EUR.

Kahoot : SpareBank passe d'achat à neutre en visant 30 NOK.

Klépierre : Barclays relève son objectif de cours de 18 à 23 EUR.

Nexi : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 13 EUR.

Orsted : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 900 DKK.

Pennon : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 900 GBp.

Ryanair : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 20,50 à 20 EUR.

Seeing Machines : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 12 GBp.

Severn Trent : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 2480 GBp.

United Utilities : Jefferies passe de surperformance à conserver en visant 1000 GBp.

Valiant : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler en visant 110 CHF.

Verallia : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 41 à 39 EUR.

Voestalpine : Crédit Suisse passe de neutre à surperformance en visant 43 EUR.

Wizz Air : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 5200 à 4400 GBp.

En France

Principales publications de résultats

Edenred : le groupe publie des résultats annuels records et signe l'acquisition du brésilien Greenpass.

Eurofins : relève ses prévisions 2022 et 2023 après avoir dépassé ses objectifs en 2021.

Worldline : vise une hausse de ses marges cette année, après un bénéfice net de 440 M€ en 2021.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Principales publications de résultats

Fresenius Medical Care : le bénéfice net du T4 recule et manque le consensus.

HSBC : le bénéfice net annuel a plus que doublé à 18,9 Mds$ (consensus 19,1 Mds$).

Annonces importantes (et autres)