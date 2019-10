Poutine et Macron ont parlé de l'Ukraine et de la Syrie

(Actualisé après la conversation téléphonique)

MOSCOU/PARIS, 21 octobre (Reuters) - Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont entretenus lundi de la situation en Ukraine et en Syrie, ont annoncé les présidences russe et française.

Emmanuel Macron a insisté lors de cet échange téléphonique sur l'importance d'une prolongation du cessez-le-feu dans le nord-est de la Syrie, a précisé l'Elysée.

La Turquie a annoncé jeudi, sous la pression des Etats-Unis, une suspension de son offensive militaire contre les Kurdes jusqu'à mardi soir.

La Russie, alliée du président syrien Bachar al Assad, négocie à la fois avec les Kurdes et avec Ankara la reprise en main de la zone frontalière syro-kurde par les forces de Damas.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont entendus sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie.

Concernant l'Ukraine, aucune date n'a été fixée lors de la conversation téléphonique en vue d'une réunion en "format Normandie" (France, Allemagne, Russie et Ukraine), évoquée depuis plus d'un mois par les quatre parties.

Seules des "options" ont été discutées, dit-on à l'Elysée.

Un conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov, avait déclaré avant l'échange qu'"aucun progrès" n'avait été réalisé à ce sujet.

Kiev a envoyé à Moscou des "signaux contradictoires" depuis que le président Volodimir Zelenski a conclu au début du mois un accord avec la Russie visant à accorder l'autonomie au Donbass tenu par les rebelles pro-russes, avait ajouté le conseiller de Vladimir Poutine. (Polina Devitt et Darya Korsunskaya à Moscou, Marine Pennetier à Paris Tangi Salaün pour le service français)