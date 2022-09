Poutine fait de l'histoire approuvée par le Kremlin une priorité pour les écoles russes

M. Poutine a rencontré des écoliers sélectionnés dans toute la Russie dans une salle de classe de Kaliningrad pour la leçon "Parler de ce qui est important" qui débute l'année scolaire dans tout le pays, réaffirmant son affirmation selon laquelle il avait été obligé d'envoyer des troupes pour défendre les russophones de l'est de l'Ukraine.

Au cours d'une session de questions-réponses d'une heure, M. Poutine a déclaré qu'il avait été choqué de découvrir que les enfants de l'est de l'Ukraine ne savaient pas que leur pays avait fait partie de l'Union soviétique avec la Russie, et qu'il était vital de corriger les faits.

Poutine a qualifié de "coup" la vague de protestations qui a forcé le président ukrainien pro-russe à quitter son poste en 2014.

"Tout le monde pense qu'une sorte d'agression vient du côté russe aujourd'hui", a déclaré Poutine, lors d'une session télévisée qui frôlait la maladresse alors qu'une succession d'enfants demandaient à lui serrer la main.

"Mais personne ne comprend, personne ne sait qu'après le coup d'État de 2014, les habitants de Donetsk, d'une grande partie de Louhansk et de Crimée ne voulaient pas reconnaître le coup d'État", a déclaré Poutine. "Une guerre a été déclenchée contre eux - et elle a été menée pendant huit ans".

Peu après que le président Viktor Ianoukovitch a fui Kiev, la Russie a saisi et annexé la Crimée, et a soutenu les rebelles qui ont réussi à prendre le contrôle de certaines parties de Louhansk et de Donetsk dans l'est de l'Ukraine.

Kiev et ses alliés rejettent l'idée que les russophones ont été persécutés comme un prétexte sans fondement pour que Moscou tente de s'emparer d'une plus grande partie de l'Ukraine et de renverser le président Volodymyr Zelenskiy.

M. Poutine a déclaré qu'il était important que les écoles en Russie et dans les parties de l'Ukraine occupées par la Russie enseignent le programme approuvé par Moscou - qui désavoue largement la souveraineté de l'Ukraine et son histoire en tant que nation indépendante depuis 1991.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, le Kremlin a poussé les écoles à être plus patriotiques : à partir de jeudi, tous les élèves commencent la semaine par une cérémonie de lever du drapeau et l'interprétation de l'hymne national.

Poutine a également présidé une réunion du conseil d'administration d'un nouveau groupe de jeunes créé par le gouvernement et s'inspirant des traditions du Komsomol et des Pionniers de l'ère soviétique - les ailes de la jeunesse du parti communiste.

Ce groupe, qui n'a pas encore de nom, est la dernière itération des tentatives de création d'un mouvement de jeunesse pro-Kremlin à l'échelle nationale. Les versions précédentes comprennent le désormais défunt "Nashi" ("Notre peuple"), qui comptait plus de 100 000 membres à son apogée dans les années 2000.