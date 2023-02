Poutine fait l'éloge de Gazprom, le géant du gaz, et affirme que la demande asiatique va exploser.

Depuis que Poutine a envoyé des troupes en Ukraine, la plus grande société de gaz naturel au monde est aux prises avec une forte baisse des ventes de gaz à l'Europe, l'Occident cherchant à réduire la dépendance à l'égard de l'énergie russe et à diminuer les recettes budgétaires russes.

Gazprom, qui détient environ 15 % des réserves mondiales et emploie quelque 490 000 personnes, est l'une des entreprises les plus puissantes de Russie - si puissante qu'elle était autrefois connue comme un État dans l'État.

M. Poutine a déclaré que toute la Russie était fière de Gazprom, qui a été fondée en tant que société par actions il y a 30 ans à partir des actifs du ministère soviétique du gaz lorsque l'Union soviétique s'est effondrée.

"Malgré la concurrence déloyale - pour dire les choses crûment -, les tentatives directes de l'extérieur d'entraver et de freiner son développement, Gazprom va de l'avant, lance de nouveaux projets", a déclaré Poutine au PDG Alexei Miller.

"Au cours des 30 dernières années, la consommation mondiale de gaz a presque doublé, et dans les 20 prochaines années, selon les estimations des experts, elle augmentera d'au moins 20 % supplémentaires, et peut-être plus", a déclaré Poutine.

"Dans la période dite de transition, la demande sera énorme. De plus, plus de la moitié de cette augmentation retombera sur les pays de la région Asie-Pacifique, en premier lieu, bien sûr, sur la République populaire de Chine, compte tenu des taux de croissance de son économie."

Poutine, qui s'exprimait par liaison vidéo depuis la résidence d'État de Novo-Ogaryovo, à l'extérieur de Moscou, a demandé à Miller, qui était vêtu d'un bonnet de fourrure alors qu'il se tenait devant le siège de Gazprom à Saint-Pétersbourg avec des employés, s'il était gelé.

"Non", a répondu Miller.