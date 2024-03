(Actualisé avec détails)

MOSCOU, 25 mars (Reuters) - Vladimir Poutine a imputé pour la première fois l'attentat de Moscou à des "islamistes radicaux", lundi, tout en disant se préoccuper principalement d'en connaître les commanditaires et bénéficiaires, et en liant la tragédie aux "attaques contre la Russie" du régime ukrainien et de ses alliés.

"Cette atrocité pourrait juste être le maillon d'une chaîne de tentatives de la part de ceux qui sont en guerre contre notre pays depuis 2014 par l'intermédiaire du régime néonazi de Kyiv", a dit le président russe.

Selon Vladimir Poutine, les auteurs de l'attentat voulaient "semer la panique et la discorde dans notre société, mais ils se sont heurtés à l'unité et la détermination pour tenir tête à ce mal".

