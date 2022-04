Bourse de Paris : Poutine joue avec les nerfs européens

Mais pour démarrer, une anecdote quand même. Pour préparer ma chronique chaque matin, je vais parfois regarder ce qui s'est passé pile un an avant. En l'occurrence, il s'agit du 1er avril 2021, alors autant dire que les nouvelles fourmillaient de poissons plus ou moins réussis. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être du gros raté de Volkswagen avec Voltswagen. Mais le moteur de recherche m'a vite emmené sur les archives du quotidien Le Monde, fort bien référencées sur Goofy quand on recherche des dates passées. Et là, sur quoi tombe-je ? Un article expliquant que Moscou mène des exercices à la frontière ukrainienne et que "cela ne représente une menace pour personne", selon un porte-parole du Kremlin répondant aux craintes occidentales. J'avoue un peu honteusement ne m'être intéressé à ce qui se tramait à l'Est. Et je mesure maintenant la portée d'une déclaration du genre "cela ne représente une menace pour personne" dans la bouche de l'exécutif russe il y a un an jour pour jour.

D'ailleurs, Vladimir Poutine a encore prouvé hier son goût pour la duplicité. Après avoir assuré certains hauts dirigeants européens qu'ils pourraient honorer leurs factures de gaz en euros, il a publié des textes imposant le règlement des factures en roubles dès ce 1er avril. C'est d'ailleurs ce qui a accentué la glissade dans le rouge des marchés actions européens. Puis le président russe a laissé entendre que les livraisons continueront. Vladimir Poutine sait qu'il a le pouvoir de faire tourner en bourrique ses voisins européens à cause de leur dépendance aux énergies fossiles fournies par son pays. Il en use abondamment en ce moment. Mais c'est une stratégie à double tranchant, on le sait : en réduisant la dépendance européenne, il se tire une balle dans le pied pour les exportations futures.

Les marchés se sont faits plus prudents hier à ces annonces, qui ont annihilé l'impact positif du reflux des cours pétroliers après que les Etats-Unis ont annoncé leur intention d'inonder le marché pétrolier avec une partie importante de leurs réserves stratégiques. En bourse, le bilan trimestriel est largement négatif pour tous les marchés occidentaux, qui évoluaient autour de leurs sommets il y a peu. Aux Etats-Unis, l'indice large S&P500 a perdu -4,9% et le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, est à -9%. En Europe, le STOXX Europe 600 accuse -6,5% de baisse trimestrielle et le CAC40 un peu plus, -6,89%. Mais ça aurait pu être pire, puisque les indices ont évolué encore plus bas au début du mois de mars.

Le principal déterminant de la couleur des indices aujourd'hui, en dehors de la guerre en Ukraine, est la publication à 14h30 des chiffres de l'emploi en mars aux Etats-Unis. Les conditions sur le marché de l'emploi sont l'une des variables majeures de la politique monétaire de la Fed. Le taux de chômage devrait descendre à 3,7%. "Nous avons une croissance décente, une inflation très élevée et une économie qui devrait voir son taux de chômage baisser à 3,7%. Si la Fed ne relève pas ses taux de 50 points de base en mai, elle ne le fera jamais", résume l'économiste d'ING James Knightley. Reste qu'il peut se passer pas mal de choses d'ici la prochaine réunion de la banque centrale, programmée pour les 3 et 4 mai.

Dans le reste de l'actualité, la présidence ukrainienne craint que Moscou ne concentre désormais ses troupes pour un assaut dans le sud. Du côté des sociétés, Sanofi a dévoilé les conditions d'entrée en bourse de sa filiale de principes actifs, pendant que Sodexo a communiqué ses résultats semestriels. Bolloré vend ses actifs logistiques en Afrique à MSC pour 5,7 Mds€. Dans le secteur automobile, les immatriculations françaises de mars ne présagent rien de bon, tandis que les pénuries continuent, forçant Ford et General Motors à stopper des lignes de production aux Etats-Unis.

Les marchés européens sont attendus autour de l'équilibre ce matin. Les places asiatiques terminent leur semaine en ordre dispersé. Plutôt en baisse au Japon et en Australie et en hausse en Chine continentale.

Les temps forts économiques du jour

Les PMI Manufacturiers définitifs de mars seront publiés tout au long de la journée, avant l'indice des prix à la consommation de mars en zone euro (11h00). Aux Etats-Unis, la grosse statistique de la semaine sortira à 14h30 : les chiffes de l'emploi en mars. Suivront le PMI Manufacturier (15h45) et l'ISM Manufacturier (16h00). Tout l'agenda macro ici.

L'euro repart en baisse à 1,1065 USD ce matin. L'once d'or prend la pente inverse à 1937 USD. Le pétrole reste haut perché, mais moins que ces derniers jours avec un Brent de Mer du Nord à 107,40 USD et un brut léger américain WTI juste sous les 100 USD. Le rendement de la dette américaine remonte un peu à 2,38% sur 10 ans. Le bitcoin recule à 45 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adevinta : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 70 NOK.

Basler : Jefferies reste à conserver avec un objectif réduit de 134 à 102 EUR.

Davide Campari : Citigroup passe de neutre à l'achat en visant 12,30 EUR.

Nordea : HSBC entame le suivi à conserver en visant 101,65 SEK.

Schibsted : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 260 SEK.

Sixt : Berenberg passe de conserver à l'achat en visant 183 EUR.

Skandinaviska Enskilda Banken : HSBC reprend le suivi à l'achat en visant 128 SEK.

Svenska Handelsbanken : HSBC reprend le suivi à l'achat en visant 110 SEK.

Swedbank: HSBC reprend le suivi à conserver en visant 150 SEK.

