Poutine : les sanctions risquent de provoquer une catastrophe des prix de l'énergie pour l'Occident

Historiquement, l'Europe dépend de la Russie pour environ 40 % de son gaz naturel, dont la majeure partie est acheminée par gazoducs.

"Nous savons que les Européens tentent de remplacer les ressources énergétiques russes", a déclaré Poutine lors d'une réunion télévisée avec de hauts fonctionnaires.

"Cependant, nous nous attendons à ce que le résultat de ces actions soit une augmentation des prix du gaz sur le marché spot et une augmentation du coût des ressources énergétiques pour les consommateurs finaux".

"Tout cela montre une fois de plus que les sanctions imposées à la Russie causent beaucoup plus de dommages aux pays qui les imposent. Un nouveau recours aux sanctions pourrait avoir des conséquences encore plus graves - sans exagération, voire catastrophiques - sur le marché mondial de l'énergie."

Les prix du gaz européen ont grimpé en flèche en 2021, l'offre ne parvenant pas à suivre le rythme de la demande, stimulée par la reprise après la pandémie de coronavirus.

Ils ont à nouveau bondi depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, et le prix spot de référence est maintenant plus de deux fois supérieur à sa clôture du 23 février.

La Russie a commencé à réduire les flux de gaz vers l'Europe au second semestre 2021, les approvisionnements par les trois principales routes de gazoducs ayant diminué d'environ 20 % par rapport au second semestre 2020.

Au cours des derniers mois, elle a coupé les flux vers la Bulgarie, la Pologne, la Finlande, le fournisseur danois Orsted, la société néerlandaise Gasterra et Shell pour ses contrats allemands, après qu'ils aient tous rejeté une demande de passage à des paiements en roubles en réponse aux sanctions européennes sur la campagne en Ukraine.

M. Poutine a déclaré que la situation du secteur russe du carburant et de l'énergie restait stable, malgré les sanctions occidentales.

Mais il a déclaré que les entreprises énergétiques russes devaient se préparer à un embargo pétrolier de l'Union européenne qui devrait entrer en vigueur vers la fin de l'année.

"Le gouvernement étudie actuellement les options permettant de développer l'infrastructure ferroviaire et les oléoducs pour fournir du pétrole et des produits pétroliers russes aux pays amis", a déclaré M. Poutine.