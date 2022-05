Poutine marquera la victoire de l'Union soviétique lors de la guerre en Ukraine.

Poutine, le chef suprême de la Russie depuis 1999, a ces dernières années profité du jour de la Victoire pour aiguillonner l'Occident depuis une tribune sur la Place Rouge, avant un défilé de troupes, de chars, de roquettes et de missiles balistiques intercontinentaux.

Un défilé aérien au-dessus des neuf dômes de la cathédrale Saint-Basile comprendra des chasseurs supersoniques, des bombardiers stratégiques et, pour la première fois depuis 2010, l'avion de commandement Il-80 "apocalyptique", qui transporterait les hauts gradés de la Russie en cas de guerre nucléaire.

Poutine a comparé à plusieurs reprises la guerre en Ukraine - qu'il présente comme une bataille contre de dangereux nationalistes d'inspiration "nazie" en Ukraine - au défi auquel l'Union soviétique a été confrontée lors de l'invasion d'Adolf Hitler en 1941.

"Notre devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme qui a apporté tant de souffrances aux peuples de différents pays", a déclaré M. Poutine dans un message adressé aux peuples de 12 anciennes républiques soviétiques, dont l'Ukraine et la Géorgie.

L'Ukraine et ses alliés rejettent l'accusation de nazisme en Ukraine et le fait que la Russie lutte pour sa survie contre un Occident agressif, affirmant que le leader du Kremlin a déclenché une guerre non provoquée dans le but de reconstruire l'Union soviétique.

Poutine, qui a exprimé à plusieurs reprises son ressentiment à l'égard de la façon dont l'Occident a traité la Russie après la chute de l'Union soviétique en 1991, affirme que l'Ukraine a été utilisée par les États-Unis pour menacer la Russie.

Le président américain Joe Biden a présenté l'invasion de l'Ukraine par Poutine comme un combat dans une bataille mondiale beaucoup plus large entre la démocratie et l'autocratie et a qualifié Poutine de criminel de guerre à plusieurs reprises. Dans un discours prononcé à Varsovie en mars, Biden a déclaré que l'ancien espion du KGB ne pouvait rester au pouvoir.

La Russie nie les accusations ukrainiennes et occidentales selon lesquelles ses forces ont commis des crimes de guerre depuis l'invasion du 24 février.

JOUR DE LA VICTOIRE

L'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs millions en Ukraine, mais a fini par repousser les forces nazies jusqu'à Berlin où Hitler s'est suicidé et où la bannière rouge de la victoire soviétique a été hissée au-dessus du Reichstag en 1945.

Outre la défaite de l'empereur français Napoléon Bonaparte en 1812, la défaite de l'Allemagne nazie est le triomphe militaire le plus vénéré des Russes, bien que ces deux invasions catastrophiques venues de l'ouest aient laissé la Russie profondément sensible à ses frontières occidentales.

Le jour de la Victoire est une fête presque sacrée pour les Russes, car la plupart des familles soviétiques ont fait le deuil des pertes. Pour les Russes, la mémoire collective de la guerre est l'un des rares événements incontestables d'une histoire tumultueuse déchirée par la contestation.

Bien que Poutine ait essayé d'enrayer le déclin des forces armées russes autrefois puissantes, le conflit en Ukraine a illustré les faiblesses de l'armée du pays. Les pertes ne sont pas communiquées publiquement, mais l'Ukraine affirme que les pertes russes sont pires que les 15 000 Soviétiques tués lors de la guerre soviéto-afghane de 1979-1989.