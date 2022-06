Poutine met en garde les États-Unis contre la fourniture à l'Ukraine de missiles de plus longue portée

Les États-Unis ont exclu d'envoyer leurs propres forces ou celles de l'OTAN en Ukraine, mais Washington et ses alliés européens ont fourni des armes à Kiev, telles que des drones, de l'artillerie lourde Howitzer, des missiles antiaériens Stinger et antichars Javelin.

La semaine dernière, le président Joe Biden a déclaré que Washington fournirait à l'Ukraine des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142, ou HIMARS, après avoir reçu l'assurance de Kiev qu'ils ne seraient pas utilisés pour cibler la Russie.

M. Poutine a déclaré que les livraisons d'armes n'étaient "rien de nouveau" et ne changeaient rien, mais il a averti qu'il y aurait une réponse si les États-Unis fournissaient des munitions à plus longue portée pour les systèmes HIMARS, qui ont une portée maximale de 300 km (185 miles) ou plus.

Si des missiles de plus longue portée sont fournis, "nous frapperons les cibles que nous n'avons pas encore frappées", a déclaré Poutine lors d'une interview à la chaîne de télévision d'État Rossiya-1.

M. Poutine a déclaré que la portée des systèmes HIMARS de Lockheed Martin dépendait des munitions fournies et que la portée annoncée par les États-Unis était à peu près la même que celle des systèmes de missiles de fabrication soviétique que l'Ukraine possédait déjà.

"Il n'y a là rien de nouveau. Cela ne change rien en substance", a déclaré M. Poutine. Il a déclaré que les armes ne faisaient que remplacer celles que la Russie avait détruites.

Poutine n'a pas identifié les cibles que la Russie allait frapper, mais a déclaré que le "tapage" autour des fournitures d'armes occidentales était destiné à faire durer le conflit.

Le ministère américain de la Défense a déclaré qu'il fournissait à l'Ukraine quatre systèmes M142 HIMARS ainsi que le système de roquettes à lancement multiple guidé qui, selon lui, a une portée de plus de 40 miles (64 km) - soit le double de la portée des obusiers qu'il fournit.

DES NOIX QUI CRAQUENT

La guerre en Ukraine, la plus grande invasion terrestre de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a montré les limites de la puissance militaire post-soviétique de la Russie avec des pertes importantes et plusieurs changements de stratégie face à la résistance féroce des Ukrainiens.

S'exprimant au sujet des drones livrés par les États occidentaux à l'Ukraine, M. Poutine a déclaré que les défenses aériennes russes les "cassaient comme des noix". Des dizaines, a-t-il dit, ont été détruites.

Bien que les responsables russes aient averti que la décision des États-Unis de fournir à l'Ukraine des systèmes de roquettes avancés exacerberait le conflit, M. Poutine a déclaré que cela n'entraînerait aucun changement fondamental sur le champ de bataille.

L'interview, qui, selon le Kremlin, a été enregistrée le 3 juin dans la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire, montre Poutine assis devant une grande carte murale de la Russie, de l'Europe et de l'Asie centrale.

Interrogé sur les exportations de céréales ukrainiennes, il a déclaré que la meilleure solution serait de les faire transiter par la Biélorussie, mais a précisé qu'il faudrait lever les sanctions de l'allié russe.

Depuis l'invasion russe du 24 février, les expéditions de céréales ukrainiennes depuis ses ports de la mer Noire sont au point mort et plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans des silos.

Poutine et les responsables russes n'utilisent pas les mots guerre ou invasion, affirmant qu'il s'agit d'une "opération militaire spéciale" visant à empêcher la persécution des russophones dans l'est de l'Ukraine.

Poutine la présente également comme un tournant dans l'histoire russe : une révolte de Moscou contre les États-Unis, qui, selon lui, ont humilié la Russie depuis la chute de l'Union soviétique en 1991.

L'Ukraine affirme qu'elle se bat pour sa survie contre un accaparement de terres de style impérial russe qui a irrévocablement divisé les deux plus grands peuples slaves de l'Est et semé la mort et la destruction dans le deuxième plus grand pays d'Europe par sa superficie.