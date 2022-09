Poutine mobilise davantage de troupes pour l'Ukraine

L'euro a chuté à son plus bas niveau en deux semaines par rapport au dollar, les marchés boursiers européens ont glissé et les investisseurs se sont rués sur les obligations refuges, poussant les rendements des dettes publiques allemandes et américaines à la baisse.

RÉACTION DU MARCHÉ :

BOURSIERS :

Les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 20 points, soit 0,52%, indiquant une ouverture ferme à la Bourse.

L'indice STOXX européen est brièvement tombé à son plus bas niveau depuis début juillet, tandis que l'indice de volatilité des actions européennes a bondi à son plus haut niveau en plus de deux semaines.

OR : Le lingot était en hausse de 0,7 % autour de 1 675 $ l'once.

FOREX : L'euro s'est rapproché de ses plus bas niveaux depuis deux décennies, et l'indice du dollar a atteint ses plus hauts niveaux depuis deux décennies.

MARCHÉS ÉMERGENTS FX : Le forint hongrois, le zloty polonais et la couronne tchèque se sont affaiblis d'environ 1 % ou plus par rapport au dollar, et étaient également plus faibles par rapport à l'euro. Le rouble russe a chuté à un plus bas de plus de deux mois, se dirigeant vers 63 pour un dollar.

LES ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS : sont en baisse de plus de 1 % et flirtent avec un nouveau plus bas de 28 mois. Les actions russes ont plongé de 10 % en début de séance, mais ont ensuite récupéré la plupart de ces pertes.

COMMENTAIRES :

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, NATIONAL SECURITIES, NEW YORK

"C'est étonnant de voir à quel point nous n'y prêtons pas attention et, pour moi, le fait que cette guerre de 3 jours se soit transformée en 210 jours, montre le rendement décroissant de la valeur de choc que nous obtenons de ce qui est clairement une escalade. L'opinion du marché à ce sujet ne s'est exprimée que par une légère hausse des actions de l'industrie de la défense et des prix de l'énergie. Mais c'est relativement choquant, si cela s'était passé il y a six mois, le marché aurait eu une réaction beaucoup plus importante, mais ici et maintenant, et nous en sommes à 210 jours et il semble que l'Ukraine continue à opposer une forte résistance avec un soutien uni de l'OTAN, donc dans la mesure où ce qui serait autrement un événement très mouvant pour le marché, les marchés l'ont mis en veilleuse, même avec la menace d'utiliser des armes nucléaires, qui est la partie la plus choquante de la nouvelle."

"Dans la mesure où nous avons entendu des rumeurs à ce sujet hier, cela pourrait bien avoir fait partie du repli d'hier, mais il est vraiment difficile de savoir la combinaison de l'avis préalable de cette escalade qui a été évalué hier et pourtant les actions de l'industrie de la défense et la composante énergétique n'ont pas fait le mouvement jusqu'à aujourd'hui, il est donc difficile de rationaliser cela."

"Il est donc difficile de rationaliser cette situation. Il est également surprenant et sans rapport avec la situation que nous ayons reçu hier des nouvelles relativement bonnes sur l'assouplissement par la Chine de certaines de ses restrictions en matière de covidage et que tout cela se soit manifesté dans les actions des casinos et rien d'autre. Franchement, c'est l'un des plus grands obstacles aux chaînes d'approvisionnement dans toutes sortes d'industries et pourtant les actions des casinos ont été le seul secteur à applaudir cela, ce qui vous dit simplement que tout est centré sur l'intérieur et la politique monétaire. Il semble que tout ce dont les marchés se soucient, c'est de savoir si la Fed augmente de 75 points de base ou d'un point de pourcentage complet, ce qui, là encore, est tout aussi ridicule, car tout dépend de l'endroit où elle s'arrête, et non des étapes du parcours."

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE DE MARCHÉ EN CHEF, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

"Cela affecte les marchés des matières premières - nous voyons le pétrole remonter. Et le dollar continue de se renforcer encore plus. Les nouvelles de la guerre donnent aux métaux et au pétrole un mouvement temporaire à la hausse."

"Les nouvelles sont sensationnelles. D'un point de vue géopolitique, Poutine est frustré que la guerre ne se déroule pas comme il le souhaite et il menace l'Ouest. Ce n'est pas la première fois."

"C'est quelque chose qui ferait bouger le marché des matières premières, mais le marché boursier aujourd'hui est concentré sur ce que la Fed va faire ou dire."

"Pourquoi (les contrats à terme sur les indices boursiers) ne réagissent-ils pas négativement ? Les investisseurs boursiers mettent cette mobilisation en veilleuse. Cela pourrait n'être qu'un facteur temporaire."

"Les rendements baissent avant l'annonce de la Fed. Les rendements et le dollar sont stimulés, tombant dans le commerce de la sécurité."

CHRIS WEAFER, DIRECTEUR GÉNÉRAL, MACRO-ADVISORY (UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL AUX ENTREPRISES POUR FAIRE DES AFFAIRES EN RUSSIE)

"L'Europe avait le sentiment que la Russie chercherait un compromis. L'annonce d'aujourd'hui montre clairement que c'est faux. La Russie s'engage sur le long terme. Elle est prête à tenir bon."

"La Russie est préparée à un hiver où il n'y a pas d'énergie russe qui va vers l'ouest. Ils ont été en mesure de constituer de solides réserves financières. Cette année, la Russie a gagné tellement d'argent en exportant du pétrole et du gaz. Il y a suffisamment d'argent dans le système ... pour maintenir la stabilité. Ils ne connaîtront pas de crise économique."

"Moscou a pris conscience de ... sa dépendance à l'égard de l'Europe. Elle a fait beaucoup à ce sujet, alors que l'Europe n'a rien fait jusqu'à cette année."

"La Russie est bien mieux préparée à cette confrontation que l'Europe."

"Cela indique que la Russie sera moins ambitieuse ... pour le territoire qu'elle ne l'était."

"L'empreinte de la guerre se réduit mais devient plus ancrée. Il n'y a aucun intérêt à avoir des pourparlers de paix."

GUNTRAM WOLFF, DIRECTEUR GÉNÉRAL, CONSEIL ALLEMAND DES RELATIONS ÉTRANGÈRES, BERLIN

"Les six prochains mois vont être difficiles. L'Allemagne était trop dépendante du gaz russe - c'était clairement une erreur. Aujourd'hui, nous nous attaquons à ce problème. Les mois de janvier et février sont couverts par le stockage de gaz. La Russie a perdu un client très important et elle ne va pas le récupérer."

"Le public voit la cruauté et le nihilisme de la Russie de Poutine et il n'est pas prêt à céder au chantage."

ARNE PETIMEZAS, ANALYSTE PRINCIPAL, AFS GROUP, PAYS-BAS

"Je pense fortement à son discours de février. Cela a également été ignoré au début.

"Ce n'est pas encore une guerre totale pour la Russie car il n'y a pas de mobilisation totale. Mais je pense que Poutine est sous-estimé. Il a procédé à une escalade à chaque fois. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Je ne vois pas pourquoi son prochain mouvement sera une désescalade, à moins qu'il ne gagne. Ce qui, bien sûr, n'est pas bon non plus. Il continue.

"C'est un peu difficile de voir des rendements structurellement plus faibles. La guerre a conduit à des rendements plus élevés."

SUSANNAH STREETER, SENIOR INVESTMENT AND MARKETS ANALYST, HARGREAVES LANSDOWN, UK

"Je pense qu'il y aura davantage de fuite vers la sécurité. Nous verrons probablement le dollar reprendre de la vigueur. Et je pense qu'il y aura un ralliement aux fonds qui proposent peut-être de la sécurité.

"La BCE est sortie en disant que les hausses de taux vont être beaucoup plus fortes, mais cela n'a pas semblé avoir d'impact sur les rendements des obligations allemandes qui ont chuté, ce qui est une indication que les investisseurs fuient vers des actifs considérés comme plus sûrs."

GILES COGHLAN, ANALYSTE DE MARCHÉ EN CHEF, HYCM, ROYAUME-UNI

"Si le marché prenait ces menaces au sérieux, vous verriez les marchés s'effondrer, et le fait que nous n'ayons pas vu un tel mouvement montre que la menace russe est pour l'instant perçue comme une sorte de chant du sabre, car nous avons déjà entendu ces menaces auparavant.

"Il n'est pas perçu comme probable que la Russie soit sur le point de déclencher une guerre nucléaire mondiale qui mettra fin à la civilisation. Donc, je pense que c'est la bonne réponse des marchés maintenant.

"Si vous regardez quand la crise russo-ukrainienne a commencé, il y a deux devises qui ont fortement chuté, l'euro et la livre, et cela était dû à leur proximité géographique.

"La règle générale est que plus le conflit s'aggrave, plus la pression est forte sur l'euro et la livre. Mais inversement, si le conflit est résolu - disons qu'il y a un accord de paix ou un arrangement qui ramène la paix dans la zone euro - vous vous attendez à ce que l'euro et la livre gagnent.

"Si la situation devient vraiment, vraiment mauvaise, je m'attendrais à ce que le dollar augmente."

COLIN ASHER, ÉCONOMISTE PRINCIPAL, MIZUHO CORPORATE BANK

"Les implications initiales sont claires : c'est une escalade potentielle qui est négative pour les perspectives de la zone euro, et il n'est donc pas surprenant que l'euro soit plus faible. Cela a stimulé l'aversion au risque de manière plus générale, de sorte que le dollar est plus fort.

"J'ai trouvé intéressant que le dollar/yen ait plongé à la nouvelle de l'annonce, ce qui pourrait indiquer un retour des valeurs refuges du yen, qui ont été absentes pendant une grande partie de l'année.

"Si le conflit en Ukraine s'intensifie, c'est clairement négatif pour la croissance, mais ce n'est pas clairement désinflationniste. Une escalade pourrait ajouter aux tensions de la chaîne d'approvisionnement."

JUSTIN TANG, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE EN ASIE, UNITED FIRST PARTNERS, SINGAPOUR

"Une mobilisation partielle affectera l'économie russe à un moment où elle peut le moins se le permettre, le gouvernement pouvant faire appel aux entreprises et aux civils pour contribuer à l'effort de guerre non seulement financièrement mais aussi physiquement.

"Compte tenu du temps qu'a pris l'"opération spéciale", la mobilisation partielle ne sera pas accueillie chaleureusement sur le plan intérieur. Tout ralentissement économique qui en résultera entraînera un ressentiment accru. La mobilisation est un signe du désespoir de Poutine et de l'efficacité de la récente contre-offensive de l'Ukraine.

"Bien que la manœuvre de Poutine soit calculée pour l'aider à gagner la guerre, elle pourrait simplement accélérer sa disparition et déclencher un cycle vertueux dans l'économie mondiale en atténuant les problèmes d'approvisionnement en nourriture et en énergie qui verront les pressions inflationnistes s'atténuer."

GARY NG, ÉCONOMISTE SENIOR, NATIXIS, HONG KONG

"Cela crée une couche supplémentaire d'incertitude. Dans un monde où les tensions géopolitiques sont élevées, la (guerre) Russie-Ukraine est encore sur le radar de nombreux investisseurs. Récemment, il y a vraiment deux choses majeures que les investisseurs vont regarder - la première est la Fed, la seconde est la Russie-Ukraine."

"S'il y a un plus grand mouvement de la part de la Russie, alors évidemment nous verrions probablement une plus grande pression sur le marché comme dans les actions, et l'argent va probablement refluer à nouveau vers les (actifs) refuges comme le dollar, ce qui le rendra encore plus fort."

DANNI HEWSON, ANALYSTE FINANCIER, AJ BELL, LONDRES

"Le potentiel (est) que la situation à laquelle nous avons assisté en Ukraine pourrait empirer et se transformer en une spirale que personne ne veut voir. Le potentiel que nous puissions nous retrouver dans une situation où la menace nucléaire est utilisée comme plus qu'un simple chantage, comme plus qu'une simple dissuasion est terrifiant pour les investisseurs.

"Ce que cela semble faire, c'est affecter le dollar. Évidemment, nous avons une situation où les investisseurs affluent vers les valeurs refuges, et nous avons également l'anticipation que nous allons voir une autre hausse des taux de la Réserve fédérale aujourd'hui.

"Le dollar semblait donc déjà très dynamique et il est clair que la proximité de l'Ukraine avec des pays européens incite les gens à réfléchir à la situation si la guerre en Ukraine prend de l'ampleur. C'est donc une arme à double tranchant, qui a un impact sur l'euro, la livre sterling et le dollar de différentes manières."

CARLOS CASANOVA, ÉCONOMISTE SENIOR ASIE, UBP, HONG KONG

"Tout le monde a été extrêmement nerveux à propos de la réunion du FOMC cette semaine, et nous avons vu des positions très défensives. Cette annonce de Poutine d'intensifier l'escalade en Ukraine n'aide certainement pas.

"Elle alimente le sentiment de perte de risque et ajoute aux attentes anxieuses des investisseurs mondiaux. Nous assistons à une fuite vers les valeurs refuges en conséquence.

"Cela pousse définitivement le dollar à la hausse. L'impact se fait surtout sentir en Europe - naturellement, étant donné la proximité du conflit - et une forte pression dépréciative s'exerce sur l'euro et la livre, mais aussi en Asie sur le yen et le RMB (yuan chinois).

"Je pense que ce n'est pas une nouvelle positive pour les autres classes de risque comme les actions."

JUSSI HILJANEN, CHIEF RATES STRATEGIST, SEB, FINLANDE

"L'escalade de la situation en Ukraine affecte définitivement l'appétit pour le risque, et les rendements obligataires baissent ce matin à cause de cela.

"Cela a définitivement un impact sur le marché obligataire, surtout parce que nous avons vu une période prolongée d'augmentation des attentes de hausse des taux des banques centrales. Il est peut-être temps de souffler un peu et cette tension géopolitique ajoute au potentiel de correction, du moins temporairement, pour une baisse des rendements."

MICHAEL HEWSON, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, CMC MARKETS

"C'est le fait qu'il ait décidé de dépoussiérer la carte nucléaire qui n'est évidemment pas bien passé, et l'euro en a vraiment ressenti les effets également. Je pense qu'on a l'impression qu'il a vraiment fait monter les enchères, et comment l'Occident réagit-il à cela ?

"Je pense qu'il a réalisé qu'il était en difficulté et qu'il fait la seule chose qu'il sait faire, à savoir faire monter les enchères et voir si les dirigeants de l'OTAN et de l'UE ont envie de l'appeler et, pour être honnête, les enjeux étant aussi élevés qu'ils le sont, ils n'ont pas le choix."