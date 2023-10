par Guy Faulconbridge

MOSCOU, 5 octobre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine n'a pas écarté jeudi l'hypothèse que la Russie procède à des essais nucléaires pour la première fois depuis plus de trois décennies, alors que Moscou pourrait se retirer complètement d'un traité historique contre ce type de tests.

Au cours d'une conférence organisée à Sotchi, ville balnéaire située sur les rives de la mer Noire, le président russe a aussi annoncé que la Russie avait testé avec succès un missile de croisière à capacité nucléaire, le Burevestnik, décrivant les capacités de celui-ci comme sans égales. Il n'a pas précisé quand.

S'il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier pour l'heure la doctrine nucléaire du pays, Vladimir Poutine a déclaré que toute attaque contre la Russie provoquerait une riposte immédiate avec l'envoi de centaines de missiles nucléaires à même d'anéantir n'importe quel ennemi.

"Est-il nécessaire pour nous de la modifier ? Et pourquoi ? Tout peut être changé, mais je n'en vois pas la nécessité", a-t-il dit à propos de la doctrine nucléaire, qui fixe les circonstances lors desquelles la Russie peut recourir à ses armes nucléaires.

Il a ajouté que l'existence de l'Etat russe n'était pas en danger. "Personne étant sain d'esprit et ayant une bonne mémoire n'envisagerait d'utiliser des armes nucléaires contre la Russie", a-t-il déclaré.

"J'entends des appels à procéder au test d'armes nucléaires, de reprendre les essais", a-t-il poursuivi en référence aux conseillers et observateurs à Moscou partisans d'une ligne dure face à l'Occident - selon eux, reprendre les essais nucléaires enverrait un message fort aux ennemis de la Russie.

"Je ne suis pas prêt à dire si nous avons réellement besoin de mener des essais ou non, mais il est théoriquement possible de se comporter de la même manière que les Etats-Unis", a prévenu le président russe, notant que les Etats-Unis ont signé le traité d'interdiction des essais nucléaires de 1996 mais sans le ratifier, au contraire de la Russie, a-t-il dit.

Des voix se sont élevées en Russie pour demander à Vladimir Poutine d'utiliser une arme nucléaire afin de montrer à l'Occident que Moscou avait perdu patience face au soutien occidental à l'Ukraine et que sa volonté apparente de négocier s'amenuisait.

La directrice de la rédaction de la télévision publique russe RT, Margarita Simonyan, a suggéré récemment que la Russie fasse exploser une bombe nucléaire en Sibérie.

D'après les Nations unies, plus de 2.000 essais nucléaires ont été menés entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le traité de 1996 - 1.032 par les Etats-Unis et 715 par l'ex-Union soviétique.

En février dernier, Vladimir Poutine a suspendu la participation de la Russie au traité New Start - sans toutefois s'en retirer formellement -, destiné à limiter le nombre de têtes nucléaires que Russie et Etats-Unis peuvent déployer dans des missiles balistiques intercontinentaux. (Reportage Guy Faulconbridge; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)