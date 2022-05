Poutine plaisante sur le fait d'être accusé de tous les maux du monde

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait des milliers de morts et déplacé 14 millions de personnes, tandis que la tentative de l'Occident d'isoler la Russie en guise de punition et le blocage par Moscou des expéditions de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire ont fait grimper en flèche le prix du pétrole, du gaz naturel, des céréales, de l'huile de cuisson et des engrais.

Lors d'une réunion télévisée dans la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire, M. Poutine a déclaré au président biélorusse Alexandre Loukachenko que l'économie russe se portait bien, malgré les sanctions occidentales.

M. Loukachenko a déclaré que les sanctions avaient donné aux deux pays l'impulsion nécessaire pour se concentrer sur l'autodéveloppement, et que les élites de l'Occident s'illusionnaient sur les causes de leurs malheurs économiques.

"En ce qui concerne l'économie, c'est à eux (à l'Occident) qu'il faut vraiment adresser des remerciements, car ils nous ont donné une telle impulsion pour notre propre développement", a déclaré M. Lukashenko à M. Poutine, qui a souri et hoché la tête.

"Ce qui se passe là-bas, c'est qu'ils l'ont vraiment sous-estimé en lisant leurs propres médias. Ils ont été gonflés, mais la vérité est que c'est la faute de Poutine, que c'est la faute de Poutine pour tout", a déclaré M. Loukachenko.

Poutine a pincé les lèvres et a hoché la tête.

"Nous aurons une discussion sérieuse avec eux", a dit Poutine avec un sourire forcé.

Lukashenko a gloussé et a dit "Oui".