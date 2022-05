Poutine prend le monde en otage avec l'arme alimentaire, dit Londres

SARAJEVO (Reuters) - La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a accusé jeudi le président russe Vladimir Poutine de prendre le monde en otage en réclamant une levée des sanctions occidentales pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes.

"Il est tout à fait révoltant que Poutine tente de rançonner le monde et qu'il utilise fondamentalement comme une arme la faim et le manque de nourriture parmi les personnes les plus pauvres du monde", a déclaré Liz Truss lors d'une visite en Bosnie.

"Nous ne pouvons tout simplement pas autoriser cela. Poutine doit lever le blocus sur les céréales ukrainiennes", a ajouté la secrétaire au Foreign Office.

Mercredi, Andreï Roudenko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse Interfax, a déclaré que la Russie était prête à mettre en place un couloir humanitaire pour permettre à des navires chargés de céréales de quitter les ports ukrainiens, à condition que des sanctions occidentales prises à son encontre en raison du conflit soient levées.

"Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est la moindre levée de sanctions, le moindre apaisement, qui ne ferait que renforcer Poutine à long terme", a déclaré Liz Truss.

(Reportage Muvija M à Londres ; version française Augustin Turpin)