Poutine prévoit de reconnaître l'indépendance des régions de l'est de l'Ukraine-Kremlin

MOSCOU, 21 février (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine prévoit de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, a annoncé lundi le Kremlin.

Selon l'agence de presse russe Tass, Vladimir Poutine a prévenu le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz qu'il signerait prochainement un décret concernant les régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine.

Le président français a convoqué lundi un conseil de défense et de sécurité nationale sur la situation en Ukraine et en Russie, a annoncé l'Elysée.

Le chancelier allemand a condamné l'annonce de Vladimir Poutine, à qui il a déclaré lors de leur entretien téléphonique qu'une telle action constituerait une violation des accords de Minsk, qui visent à mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine, a indiqué son cabinet.

L'Union européenne a appelé Moscou à ne pas annexer ou reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, ajoutant qu'elle appliquerait des sanctions le cas échéant.

"Si (ces régions) sont annexées, des sanctions s'appliqueront, et si (l'indépendance de ces régions) est reconnue, je proposerai des sanctions aux ministres (des Affaires étrangères)", a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Vladimir Poutine a participé plus tôt dans la journée à une réunion du Conseil de sécurité russe sur la reconnaissance de l'indépendance des "républiques populaires" autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. (Reportage Andrew Osborn, Tom Balmforth, Andrey Ostroukh, Alexander Marrow, Darya Korsunskaya, Michel Rose, Joseph Nasr,Sabine Siebold et Ingrid Melander, rédigé par Camille Raynaud, édité par Matthieu Protard)