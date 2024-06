SEOUL (Reuters) - Vladimir Poutine a promis de bâtir avec la Corée du Nord des systèmes commerciaux et sécuritaires hors de contrôle de l'Occident et a assuré Pyongyang de son soutien indéfectible, selon une lettre publiée mardi par la presse officielle nord-coréenne en amont de la visite du président russe.

Dans le document, diffusé par le journal Rodong Sinmun, qui sert de porte-voix au Parti des travailleurs au pouvoir, Vladimir Poutine souligne que la Russie et la Corée du Nord ont développé au cours des sept dernières décennies une bonne relation et un partenariat basé sur l'équité, le respect mutuel et la confiance.

Le chef du Kremlin promet de "développer des mécanismes alternatifs pour le commerce et des accords mutuels n'étant pas contrôlés par l'Occident, et de résister conjointement aux restrictions unilatérales illégitimes". "En parallèle, nous allons bâtir l'architecture d'une sécurité équitable et indivisible en Eurasie", ajoute-t-il.

Remerciant la Corée du Nord pour son soutien à l'"opération militaire spéciale" menée par la Russie en Ukraine, que Kyiv et ses alliés dénoncent comme une invasion, le président russe promet de soutenir les efforts de Pyongyang pour défendre ses intérêts face aux "pressions, chantage et menaces militaires" des Etats-Unis.

Moscou et Pyongyang ont annoncé lundi que Vladimir Poutine allait se rendre mardi en Corée du Nord pour une visite de deux jours, la première depuis 24 ans.

L'un des conseilleurs du dirigeant russe a indiqué que les deux pays pourraient signer à cette occasion un accord de partenariat qui pourrait inclure des questions sécuritaires.

Le ministre de la Défense, Andreï Belousov, et le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, font partie des membres de la délégation russe qui accompagnera Vladimir Poutine en Corée du Nord.

Il est prévu que Vladimir Poutine s'entretienne en tête-à-tête avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a déclaré un haut représentant russe, cité par l'agence de presse officielle Interfax.

(Hyonhee Shin et Josh Smith, avec Lidia Kelly à Melbourne et Michelle Nichols à New York; version française Jean Terzian)

