Poutine promet l'échec de l'Occident et veut "purifier" la société russe

LONDRES (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a lancé mercredi une virulente charge contre l'Occident, qu'il a accusé de vouloir démembrer la Russie et dominer le monde, et assuré que la situation actuelle permettrait de démasquer les "traîtres" au sein d'une société russe qui a besoin d'être "purifiée".

Si l'Occident, qui a imposé de lourdes sanctions à Moscou, pense que la Russie va reculer, c'est qu'il ne comprend pas la Russie, a dit Vladimir Poutine au 21e jour de l'offensive militaire russe en Ukraine.

"Derrière les propos hypocrites et les actions entreprises aujourd'hui par l'Occident se cachent des objectifs géopolitiques hostiles. Ils ne veulent tout simplement pas d'une Russie forte et souveraine", a-t-il déclaré.

La Russie est prête à discuter d'un statut neutre pour l'Ukraine dans les négociations en cours entre les deux pays mais elle atteindra les objectifs de son intervention militaire, qui "se déroule comme prévu", a poursuivi le président russe dans une intervention devant ses ministres retransmise à la télévision d'Etat.

La Russie présente son offensive militaire en Ukraine comme une "opération spéciale" destinée à garantir sa propre sécurité.

Les sanctions occidentales contre la Russie ne vont faire que la renforcer, a insisté Vladimir Poutine.

"L'Occident ne cherche même pas à cacher le fait que son objectif est de nuire à l'ensemble de l'économie russe, à chaque Russe", a-t-il affirmé.

"Bien sûr, ils (les Occidentaux) essaieront de miser sur la fameuse cinquième colonne, sur les traîtres - sur ceux qui gagnent leur argent ici, mais qui vivent ailleurs. Qui vivent non pas au sens géographique, mais dans leur tête, avec leurs idées serviles", a poursuivi le président russe.

"L'Occident veut diviser notre société (...) provoquer une guerre civile en Russie et utiliser sa cinquième colonne pour s'efforcer d'atteindre son objectif. Et il y a un objectif : la destruction de la Russie", a-t-il assuré.

Cet objectif ne sera pas atteint, a promis Vladimir Poutine.

"Tout peuple, et en particulier le peuple russe, est capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres, et de recracher ces derniers comme un moucheron qui aurait accidentellement atterri dans leur bouche", a-t-il menacé.

"Je suis convaincu que cette purification naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays, notre solidarité, notre cohésion et notre capacité à relever n'importe quel défi", a conclu le président russe.

(Rédaction de Reuters, rédigé par Mark Trevelyan, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)