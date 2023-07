Le président Vladimir Poutine a déclaré mardi aux dirigeants asiatiques que le peuple russe était plus uni que jamais, lors de sa première apparition à un forum international depuis une brève mutinerie survenue le mois dernier.

"Le peuple russe est plus uni que jamais", a déclaré M. Poutine lors d'une réunion virtuelle de l'Organisation de coopération de Shanghai, un groupe qui comprend également la Chine et l'Inde.

"Les cercles politiques russes et l'ensemble de la société ont clairement démontré leur unité et leur sens élevé des responsabilités à l'égard du destin de la patrie lorsqu'ils ont réagi comme un front uni face à une tentative de mutinerie armée".

Le discours de M. Poutine et l'accent mis sur l'unité de la Russie lors d'une réunion avec ses principaux alliés semblent montrer à quel point il tient à dissiper tout doute quant à sa propre autorité sur la scène internationale après la brève mutinerie menée par le chef des mercenaires de Wagner, Evgeny Prigozhin, à la fin du mois dernier.

Les combattants de Wagner ont pris le contrôle d'une ville du sud et ont progressé vers Moscou le 24 juin, confrontant Poutine à la plus grave remise en cause de son pouvoir depuis son accession à la tête de la Russie le dernier jour de l'année 1999.

La mutinerie a été désamorcée grâce à un accord négocié par le président du Belarus, Alexandre Loukachenko. Depuis, M. Poutine a remercié son armée et ses services de sécurité d'avoir évité le chaos et la guerre civile.

Dans son discours, M. Poutine a déclaré que la Russie s'opposerait aux sanctions et aux "provocations" de l'Occident.

Il a ajouté que Moscou prévoyait de renforcer les liens avec l'Organisation de coopération de Shanghai et qu'elle soutenait la transition vers des règlements en monnaie locale dans le commerce extérieur. Il a également mis en garde contre l'augmentation des risques de conflits et de crise économique mondiale.