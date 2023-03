Vladimir Poutine et son "cher ami" le dirigeant chinois Xi Jinping ont prévu de s'entretenir à nouveau mardi, après un dîner au Kremlin au cours duquel le président russe isolé a mis en avant son allié le plus puissant face à l'opposition de l'Occident à la guerre en Ukraine.

Washington a dénoncé la visite de M. Xi, estimant que le moment choisi, quelques jours seulement après qu'un tribunal international a accusé M. Poutine de crimes de guerre, indiquait que Pékin fournissait à Moscou une "couverture diplomatique" pour commettre d'autres crimes.

Il s'agissait du premier voyage à l'étranger de M. Xi depuis qu'il a obtenu un troisième mandat sans précédent le mois dernier. Le dirigeant chinois a tenté de présenter Pékin comme un pacificateur potentiel en Ukraine, tout en renforçant les liens économiques avec son plus proche allié.

M. Poutine et M. Xi se sont salués en tant que "cher ami" lorsqu'ils se sont rencontrés au Kremlin lundi, et les agences de presse de l'État russe ont ensuite indiqué qu'ils avaient eu des entretiens informels pendant près de quatre heures et demie, des entretiens plus officiels étant prévus pour mardi.

Dans des commentaires télévisés, M. Poutine a déclaré à M. Xi qu'il considérait avec respect les propositions de la Chine pour la résolution du conflit ukrainien. Il a avoué être "légèrement envieux" du "système très efficace de développement de l'économie et de renforcement de l'État" de la Chine.

Xi, pour sa part, a fait l'éloge de Poutine et a prédit que les Russes le rééliront l'année prochaine.

Depuis des mois, Moscou fait publiquement la promotion des projets de visite de M. Xi. Mais le timing a donné un nouveau sens au soutien personnel du dirigeant chinois, après que la Cour pénale internationale a émis vendredi un mandat d'arrêt accusant Poutine de crimes de guerre pour avoir déporté des enfants d'Ukraine.

Moscou nie avoir déporté illégalement des enfants et affirme avoir recueilli des orphelins pour les protéger. Elle a ouvert une procédure pénale à l'encontre du procureur et des juges du tribunal. Pékin a déclaré que le mandat reflétait une politique de deux poids, deux mesures.

L'Occident estime que ce mandat devrait faire du dirigeant russe un paria.

"Le fait que le président Xi se rende en Russie quelques jours après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président Poutine suggère que la Chine ne se sent pas obligée de demander des comptes au Kremlin pour les atrocités commises en Ukraine", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

"Au lieu de les condamner, elle préfère fournir une couverture diplomatique à la Russie pour qu'elle continue à commettre ces crimes graves.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que M. Xi devrait user de son influence pour inciter M. Poutine à retirer ses troupes d'Ukraine, et que Washington craignait que Pékin n'appelle plutôt à un cessez-le-feu qui permettrait aux troupes russes de rester sur place.

La Chine a publié une proposition pour résoudre la crise ukrainienne, largement rejetée en Occident comme un stratagème pour acheter du temps à Poutine pour regrouper ses forces et solidifier son emprise sur les terres occupées.

La Russie et la Chine "n'ont pas le même réseau d'amis et de partenaires" dans le monde que les États-Unis, et c'est pourquoi elles resserrent leurs relations aujourd'hui, a déclaré M. Kirby.

"Je dirais que c'est un peu un mariage de convenance, moins qu'un mariage d'affection", a déclaré M. Kirby à la presse.

Ces dernières semaines, Washington a déclaré craindre que la Chine n'arme la Russie, ce que Pékin a démenti.

KYIV CAUTIOUS

Kiev, qui estime que la guerre ne peut prendre fin tant que la Russie n'aura pas retiré ses troupes, a accueilli avec prudence la proposition de paix de Pékin lorsqu'elle a été dévoilée le mois dernier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que l'armement de la Russie par la Chine pourrait conduire à une troisième guerre mondiale, tout en estimant que Pékin était conscient de ce risque. Il a demandé à Xi de lui parler.

L'année dernière, Poutine a signé un partenariat "sans limites" avec Xi, peu avant que le chef du Kremlin n'ordonne l'invasion de l'Ukraine. Poutine affirme vouloir mettre fin à la menace que représente pour la Russie l'évolution de son voisin vers l'Occident ; Kiev et l'Occident parlent d'une attaque non provoquée contre un État indépendant.

L'invasion russe a dévasté les villes ukrainiennes, provoqué la fuite de millions de personnes et tué des dizaines de milliers de civils.

Le spectre d'une guerre plus large persiste. Le ministère russe de la défense a déclaré qu'un chasseur russe Su-35 avait été envoyé au-dessus de la mer Baltique lundi après que deux bombardiers stratégiques américains eurent volé en direction de la frontière russe, mais qu'il était retourné à sa base après que les bombardiers se soient éloignés.

Cette évolution fait suite à l'écrasement, le 14 mars, d'un drone de surveillance militaire américain en mer Noire après son interception par des jets russes. Il s'agit du premier affrontement militaire direct connu entre la Russie et les États-Unis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Plusieurs pays de l'Union européenne ont convenu lundi à Bruxelles d'acheter conjointement un million d'obus d'artillerie de 155 mm pour l'Ukraine. Les deux parties tirent des milliers d'obus par jour.

Les États-Unis ont annoncé leur dernier programme d'aide militaire, d'une valeur de 350 millions de dollars, comprenant davantage de munitions pour les lance-roquettes HIMARS, les obusiers et les véhicules de combat d'infanterie Bradley, ainsi que des missiles HARM, des armes antichars et des bateaux fluviaux.

Le ministère ukrainien de la défense a déclaré lundi qu'une explosion dans le nord de la péninsule de Crimée avait détruit des missiles de croisière russes destinés à la flotte russe de la mer Noire.

Des combats acharnés se sont poursuivis mardi dans la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, où les forces ukrainiennes tiennent bon depuis l'été dernier, dans la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Moscou, qui n'a pas remporté de victoire majeure depuis le mois d'août, a lancé une vaste offensive hivernale à laquelle participent des centaines de milliers de réservistes fraîchement appelés et des condamnés recrutés dans les prisons.

L'Ukraine, qui a reconquis des pans entiers de son territoire au cours de la seconde moitié de l'année 2022, s'est essentiellement cantonnée à la défense depuis novembre, dans le but d'épuiser les forces d'attaque de la Russie avant de lancer sa propre contre-offensive.